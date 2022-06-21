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21 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 июня, 00:05
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День летнего солнцестояния и День жирафов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 июня.
21 июня: какой сегодня праздник
21 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 июня

  • День летнего солнцестояния (Summer Solstice) – в Украине и других странах мира празднуется самый длинный день, который в 2022 году выпадает на 21 июня.
  • Международный день йоги (International Yoga Day) – почитатели древней практики ежегодно отмечают праздник, организованный под эгидой ООН в 2014 году.
  • Международный день скейтбординга – спортивный праздник, который отмечают любители этого активного вида времяпровождения.
  • Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day) – профессиональный праздник составителей карт и навигационных документов, который отмечается с 2006 года.
  • Всемирный день гуманизма (World Humanist Day) – неофициальный праздник, который проводится с целью защиты прав и свобод человека, социальной справедливости, миролюбия, равноправия.
  • День селфи (Selfie Day) – праздник посвящен популярному занятию создания автопортрета.
  • Всемирный день жирафов (World Giraffe Day) – самое длинношеее животное чествуется в самый долгий день в году.

Именинники 21 июня

День ангела сегодня отмечают: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Феодор Стратилат
Феодор Стратилат / Фото: Pinterest

21 июня в православной церкви чтится память великомученика Феодора Стратилата, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора.

Народный праздник

В народе 21 июня празднуется солнцеворот. Почитая Солнце, люди разжигали ритуальные костры, прыгали через огонь, чтобы очиститься от зла и болезней. А еще 21 июня вспоминали Федора Колодезника. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы.

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Приметы на 21 июня

  • на летний солнцеворот категорически нельзя грустить и злиться;
  • на солнцеворот нужно радоваться солнцу и природе;
  • травы, собранные в этот день, считались особо целебными;
  • желания, загаданные в день летнего солнцестояния, сбываются.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 июня

  • 1893 – в Америке было запущено первое Чертово колесо обозрения.
  • 1948 – фирма грамзаписи Columbia Records выпустила в продажу долгоиграющие виниловые пластинки.
  • 1971 – в Украине при раскопках кургана Толстая Могила была найдена скифская пектораль.

Кто родился 21 июня

  • 1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель математической физики.
  • 1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.
  • 1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.
  • 1962 – Виктор Цой, рок-музыкант, лидер группы "Кино".

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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