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21 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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21 марта, 07:25
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Международный день кукол – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 марта
21 марта: какой сегодня праздник
21 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 марта

  • Всемирный день поэзии (World Poetry Day) – празднуется, начиная с 1999 года, под эгидой ЮНЕСКО с целью привлечения к поэзии общественного внимания, объединения стран, народов, культуры и поиска общего языка между людьми.
  • Международный день кукол (International Day of Puppetry) – по инициативе иранского деятеля кукольного театра Дживада Золфагарихо праздник всех профессионалов-кукольников и поклонников кукольного театра отмечается с 2003 года.
  • Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) – отмечается в мире с 2012 года по инициативе ООН с целью информирования людей об этом заболевании. Дата 21 марта символизирует трисомию одной из хромосом: у человека с синдромом Дауна 21-я хромосома наличествует в трех копиях.
  • Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) – проходит ежегодно под эгидой ООН с 1966 года в память о жертвах мирной демонстрации протеста 1960 года против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.
  • Международный день лесов (International Day of Forests) или Всемирный день защиты лесов – был создан в 1971 году по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства и приурочен ко дню весеннего равноденствия. Проводится с целью донести до общества значение лесов на планете и важность их сохранения.

Именинники 21 марта

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Владимир, Иван.

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Какой сегодня церковный праздник

21 марта в православной церкви идет 3-я неделя Великого поста. Чтится память преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийского, апостола Ерма, священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского, преподобного Дометия.

Народный праздник

В народе 21 марта отмечалась Вербоносица. День был приурочен к весеннему равноденствию, которое обычно проходило 20 или 21 марта, а потому еще назывался Весенний солнцеворот. Считалось, что именно в этот период начиналась настоящая весна. А еще было принято чествовать вербу – она как раз в это время начинала распускаться.

Приметы на 21 марта

  • веточки вербы несли домой, чтобы они изгнали все неприятности;
  • в этот день ни в коем случае нельзя сажать вербу;
  • быстрые облака и плывут высоко – к хорошей погоде;
  • прилетели жаворонки – к ранней и теплой весне.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 марта

  • 1846 – бельгийский музыкальный мастер Адольф Сакс запатентовал саксофон.
  • 1927 – в Киеве вышел первый номер украинской "Литературной газеты".
  • 1999 – завершился первый облет людьми Земли на воздушном шаре.
  • 2006 – Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".
  • 2014 – Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кто родился 21 марта

  • 1825 – Александр Можайский, русский изобретатель, один из пионеров авиации.
  • 1877 – Морис Фарман, французский авиатор, создатель первого в мире пассажирского самолета.
  • 1929 – Юрий Мушкетик, советский и украинский писатель, глава Союза писателей Украины 1986-2001 гг.
  • 1946 – Тимоти Далтон, английский актер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.

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