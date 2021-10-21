21 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день кредитных союзов, Всемирный день йододефицита – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 октября

21 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 21 октября

Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day) – профессиональный праздник всех работников потребительских кооперативов, который ежегодно отмечается в третий четверг октября.

Всемирный день йододефицита (World Iodine Deficiency Day) – проводится с целью информирования людей о важности этого элемента в организме, а также профилактики и лечения его дефицита.

День Трафальгарской битвы в Великобритании (Trafalgar Day) – отмечается в честь победы в 1805 году Королевского флота над объединенным флотом Франции и Испании в крупнейшем морском сражении XIX века.

День яблока в Англии (Apple Day) – популярный праздник, который проводится с 1990 года по инициативе благотворительной организации Common Ground и посвящен фруктовым садам, в частности – яблокам как символу многообразия и богатства природы.

Именинники 21 октября

День ангела сегодня отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

21 октября в православной церкви чтится память преподобной Пелагеи, преподобной Таисии, святой Пелагии, девы.

Народный праздник

В народе 21 октября почитали Трифона и Пелагею. Приближение зимы с каждым днем становилось все более ощутимым, а потому люди спешили подготовить, подлатать и починить теплую зимнюю одежду, шубы, тулупы, обувь, или же купить обновки. А также занимались заготовками и соленьями на зиму. В этот день ни в коем случае нельзя было рубить деревья и ломать ветки.

Приметы на 21 октября:

с Трифона и Пелагеи становится все холоднее;

Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьет;

если в лесу еще есть грибы, то зима будет не скоро;

солнце в туманном круге – к ясной погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 октября

1596 – заключена Брестская уния, по которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.

1665 – гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым регулировались взаимоотношения Левобережной Гетманщины с Московским царством.

1858 – в Париже впервые исполнен канкан.

1897 – в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.

1947 – началась операция "Запад" – принудительная массовая депортация жителей Западной Украины вглубь территории СССР.

Кто родился 21 октября

1833 – Альфред Нобель, шведский ученый, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии.

1896 – Евгений Шварц, советский прозаик, драматург, поэт, сценарист.

1956 – Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист, прозаик.

1980 – Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.