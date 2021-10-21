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21 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 октября, 07:25
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Международный день кредитных союзов, Всемирный день йододефицита – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 октября
21 октября: какой сегодня праздник
21 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 21 октября

  • Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day) – профессиональный праздник всех работников потребительских кооперативов, который ежегодно отмечается в третий четверг октября.
  • Всемирный день йододефицита (World Iodine Deficiency Day) – проводится с целью информирования людей о важности этого элемента в организме, а также профилактики и лечения его дефицита.
  • День Трафальгарской битвы в Великобритании (Trafalgar Day) – отмечается в честь победы в 1805 году Королевского флота над объединенным флотом Франции и Испании в крупнейшем морском сражении XIX века.
  • День яблока в Англии (Apple Day) – популярный праздник, который проводится с 1990 года по инициативе благотворительной организации Common Ground и посвящен фруктовым садам, в частности – яблокам как символу многообразия и богатства природы.

Именинники 21 октября

День ангела сегодня отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.

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Какой сегодня церковный праздник

21 октября в православной церкви чтится память преподобной Пелагеи, преподобной Таисии, святой Пелагии, девы.

Народный праздник

В народе 21 октября почитали Трифона и Пелагею. Приближение зимы с каждым днем становилось все более ощутимым, а потому люди спешили подготовить, подлатать и починить теплую зимнюю одежду, шубы, тулупы, обувь, или же купить обновки. А также занимались заготовками и соленьями на зиму. В этот день ни в коем случае нельзя было рубить деревья и ломать ветки.

Приметы на 21 октября:

  • с Трифона и Пелагеи становится все холоднее;
  • Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавицы шьет;
  • если в лесу еще есть грибы, то зима будет не скоро;
  • солнце в туманном круге – к ясной погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 октября

  • 1596 – заключена Брестская уния, по которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.
  • 1665 – гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым регулировались взаимоотношения Левобережной Гетманщины с Московским царством.
  • 1858 – в Париже впервые исполнен канкан.
  • 1897 – в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.
  • 1947 – началась операция "Запад" – принудительная массовая депортация жителей Западной Украины вглубь территории СССР.

Кто родился 21 октября

  • 1833 – Альфред Нобель, шведский ученый, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии.
  • 1896 – Евгений Шварц, советский прозаик, драматург, поэт, сценарист.
  • 1956 – Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист, прозаик.
  • 1980 – Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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