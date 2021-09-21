21 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Рождество Пресвятой Богородицы, Малая Пречистая, Международный день мира – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 сентября.

21 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 21 сентября

Международный день мира (International Day of Peace) – был организован под эгидой ООН в 1981 году, а с 2002 года ежегодно отмечается 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day) был основан в 1994 году по инициативе организаций, исследующих это заболевание, а также способы замедлить его развитие.

День нулевой эмиссии (Zero Emissions Day) – экологическая дата, посвященная защите окружающей среды и сокращению выбросов в атмосферу продуктов горения углеводородов, отмечается во многих странах мира ежегодно 21 сентября. Призыв этого дня: мораторий на сжигание продуктов углеводородов хотя бы один день в году.

Именинники 21 сентября

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День ангела сегодня отмечают: Георгий, Иван, Мария.

Какой сегодня церковный праздник

21 сентября в православной церкви отмечается великий праздник Рождество Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Празднуются иконы Софии – Премудрости Божией (Киевской), Почаевская, Домницкая, Холмская, Лиснинская и Каменка-Струмиловая иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 21 сентября почиталась Малая Пречистая, Осенины или Оспожинки. В этот период как раз проходил праздник урожая, посвященный окончанию полевых работ, встрече осени и благодарности Богу за собранный урожай. Люди устраивали празднества, ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол.

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Приметы на 21 сентября

на Рождество Богородицы нельзя выполнять тяжелую физическую и домашнюю работу: шить, стирать, убирать, а также копать, рубить, строить и т.д.;

чтобы домашний скот не болел, его надо накормить хлебом на Малую Пречистую;

остатки еды после обеда нельзя выбрасывать, а следует скормить домашним животным;

в этот день нельзя отказывать нищим;

если на Малую Пречистую хорошая погода – такой будет и вся осень.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 сентября

1937 – вышел роман Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

1940 – открылся Львовский театр оперы и балета.

1943 – в ходе Второй мировой войны Чернигов освобожден от фашистских захватчиков.

Кто родился 21 сентября

1866 – Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст, публицист.

1866 – Шарль Николь, французский микробиолог, выяснивший причины сыпного тифа.

1947 – Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик.

1950 – Билл Мюррей, американский актер, комик, режиссер, сценарист, продюсер.

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