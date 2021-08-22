22 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 22 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 22 августа
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) – установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.
- День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей , отмечается Украине.
- Всемирный день растительного молока (World Plant Milk Day) – проводится с 2017 года любителями этого напитка как альтернативы обычному молоку.
Именинники 22 августа
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Юлиан, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
22 августа в православной церкви наступает 9-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память апостола Матфея, мученика Антония Александрийского, святого Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Дмитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии и др.
Народный праздник
В народе 22 августа почитался Матфей Змеесос. Считалось, что в этот период змеи способны высосать всю кровь и молоко из коров, а потому домашний скот оставляли дома и не выгоняли на пастбище.
Приметы на 22 августа
- Матфей ненастье подпускает, осень приближает;
- на Матфея Змеесоса коров нельзя отпускать на пастбища;
- корову лучше доить в одиночестве, чтобы никто не сглазил;
- нельзя ставить подойник на стул, иначе у коровы молоко пропадет.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 августа
- 1456 – князем Валахии стал Влад Дракула, прототип героя в легендах о вампирах.
- 1909 – во Франции впервые в мире прошло авиашоу.
- 1965 – в Америке состоялась премьера фильма Help!, снятого The Beatles.
- 1989 – открыты кольца планеты Нептун.
Кто родился 22 августа
- 1862 – Клод Дебюсси, французский композитор, пианист.
- 1886 – Раймонда де Ларош, французская актриса, первая в мире женщина-пилот.
- 1920 – Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст.
- 1966 – Ольга Сумская, украинская актриса и телеведущая.
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