22 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 22 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 22 июля
- Международный день бокса (International Boxing Day) – относительно молодой спортивный праздник, который начал отмечаться с 2018 года.
- Всемирный день мозга (World Brain Day) – учрежден по инициативе Всемирной Федерации неврологии.
- День гамака (Hammock Day) – праздник, когда можно себе позволить отдохнуть и порелаксировать в тени деревьев.
- День приближенного значения числа Пи (Approximate Pi Day) – неофициальный математический праздник 22/7.
- День национальной прессы отмечают в Азербайджане.
- День государственного языка празднуют в Таджикистане.
Именинники 22 июля
День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
22 июля в православной церкви чтится память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, святителя Феодора, епископа Эдесского, преподобного Гавриила Афонского.
В народе 22 июля чествовались Панкратий и Кирилл. В этот день собирали чернику и первый урожай огурцов.
Приметы на 22 июля
- на Панкратия и Кирилла наступал черничный день;
- если черника уродилась богато, зима будет морозной;
- на Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы;
- первый огурец нельзя есть, а нужно закопать, чтобы год был урожайным.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 июля
- 1793 – впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.
- 1921 – вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".
- 1944 – создан Международный валютный фонд.
- 1946 – принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кто родился 22 июля
- 1946 – Мирей Матье, французская певица.
- 1949 – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.
- 1971 – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.
- 1992 – Селена Гомес, американская актриса и певица.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.