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22 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 июля, 07:25
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Всемирный день мозга, Международный день бокса, День гамака, День числа Пи – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 июля.
22 июля: какой сегодня праздник
22 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 22 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 22 июля

  • Международный день бокса (International Boxing Day) – относительно молодой спортивный праздник, который начал отмечаться с 2018 года.
  • Всемирный день мозга (World Brain Day) – учрежден по инициативе Всемирной Федерации неврологии.
  • День гамака (Hammock Day) – праздник, когда можно себе позволить отдохнуть и порелаксировать в тени деревьев.
  • День приближенного значения числа Пи (Approximate Pi Day) – неофициальный математический праздник 22/7.
  • День национальной прессы отмечают в Азербайджане.
  • День государственного языка празднуют в Таджикистане.

Именинники 22 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

22 июля в православной церкви чтится память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, святителя Феодора, епископа Эдесского, преподобного Гавриила Афонского.

В народе 22 июля чествовались Панкратий и Кирилл. В этот день собирали чернику и первый урожай огурцов.

Приметы на 22 июля

  • на Панкратия и Кирилла наступал черничный день;
  • если черника уродилась богато, зима будет морозной;
  • на Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы;
  • первый огурец нельзя есть, а нужно закопать, чтобы год был урожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июля

  • 1793 – впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.
  • 1921 – вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".
  • 1944 – создан Международный валютный фонд.
  • 1946 – принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кто родился 22 июля

  • 1946 – Мирей Матье, французская певица.
  • 1949 – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.
  • 1971 – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.
  • 1992 – Селена Гомес, американская актриса и певица.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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