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22 июня 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 июня, 06:05
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День скорби и почитания памяти жертв войны – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 июня.
22 июня: какой сегодня день
22 июня: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 июня

Именинники 22 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

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Какой сегодня церковный праздник

Кирилл Александрийский
Кирилл Александрийский / Фото: Pinterest

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

Народный праздник

В народе 21 июня чествовался Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, а чем короче становился день, тем меньше прибывало комаров.

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Приметы на 22 июня

  • с Кирилла начинается настоящий летний зной;
  • на Кирилла можно высаживать позднюю рассаду;
  • если убить комара – то их поубавится.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июня

  • 1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира, по которому Земля вращается вокруг Солнца.
  • 1915 – город Львов заняли войска Австрии и Германии.
  • 1941 – нацистская Германия в 4 часа утра совершила вторжение на территорию СССР, что стало началом войны.
  • 1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

Кто родился 22 июня

  • 1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.
  • 1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".
  • 1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
  • 1981 – Сергей Притула, украинский актер и политик.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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