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22 лунный день, Луна в Весах – астрокалендарь на 23 января

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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23 января, 00:00
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Сегодня воскресенье, день Солнца. Вот какие важные небесные явления будут учитываться в гороскопе на сегодня

22 лунный день начнется в 22:50
В 0:02 Луна вступила в знак Весов
Солнце в Водолее
Восход Солнца – 7:50
Заход – 16:29

Точное время рассчитано для Киева.
Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.
Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.
Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.
А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.
Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.

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Ольга Дударенко
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