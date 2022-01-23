22 лунный день, Луна в Весах – астрокалендарь на 23 января

Сегодня воскресенье, день Солнца. Вот какие важные небесные явления будут учитываться в гороскопе на сегодня

22 лунный день начнется в 22:50

В 0:02 Луна вступила в знак Весов

Солнце в Водолее

Восход Солнца – 7:50

Заход – 16:29

Точное время рассчитано для Киева.

Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.

Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.

Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.

А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.

Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.

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