22 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 22 мая
- Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – проводится под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях.
- Всемирный день готов (World Goth Day) – оригинальный праздник представителей субкультуры готов, организованный в 2010 году по инициативе британского диджея Cruel Britannia.
Именинники 22 мая
День ангела сегодня отмечают: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
Какой сегодня церковный праздник
22 мая в православной церкви наступило 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянках. Перенос мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.
Народный праздник
В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его еще называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.
Приметы на 22 мая
- если умыться росой на Николу, весь год будет здоровье;
- на Николая Чудотворца нельзя стричься и вообще брать в руки ножницы;
- в День Николы Вешнего нельзя отказывать в просьбах;
- туман на Николу Вешнего – к богатому урожаю;
- какой день на Николу Летнего, таким будет и на Николу Зимнего.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 мая
- 1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.
- 1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.
- 1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.
Кто родился 22 мая
- 1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.
- 1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.
- 1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.
- 1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.
- 1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.
- 1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.