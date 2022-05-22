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22 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 мая, 06:05
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Международный день биологического разнообразия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 мая.
22 мая: какой сегодня праздник
22 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 мая

  • Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – проводится под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях.
  • Всемирный день готов (World Goth Day) – оригинальный праздник представителей субкультуры готов, организованный в 2010 году по инициативе британского диджея Cruel Britannia.

Именинники 22 мая

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

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Какой сегодня церковный праздник

Николай Чудотворец
Николай Чудотворец / Фото: Pinterest

22 мая в православной церкви наступило 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянках. Перенос мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.

Народный праздник

В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его еще называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.

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Приметы на 22 мая

  • если умыться росой на Николу, весь год будет здоровье;
  • на Николая Чудотворца нельзя стричься и вообще брать в руки ножницы;
  • в День Николы Вешнего нельзя отказывать в просьбах;
  • туман на Николу Вешнего – к богатому урожаю;
  • какой день на Николу Летнего, таким будет и на Николу Зимнего.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 мая

  • 1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.
  • 1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.
  • 1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.

Кто родился 22 мая

  • 1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.
  • 1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.
  • 1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.
  • 1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.
  • 1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.
  • 1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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