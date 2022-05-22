22 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Международный день биологического разнообразия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 мая.

22 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 мая

Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – проводится под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях. – проводится под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях.

Всемирный день готов (World Goth Day) – оригинальный праздник представителей субкультуры готов, организованный в 2010 году по инициативе британского диджея Cruel Britannia.

Именинники 22 мая

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Николай Чудотворец / Фото: Pinterest

22 мая в православной церкви наступило 5-е воскресенье после Пасхи, о самарянках. Перенос мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.

Народный праздник

В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его еще называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.

Реклама

Приметы на 22 мая

если умыться росой на Николу, весь год будет здоровье;

на Николая Чудотворца нельзя стричься и вообще брать в руки ножницы;

в День Николы Вешнего нельзя отказывать в просьбах;

туман на Николу Вешнего – к богатому урожаю;

какой день на Николу Летнего, таким будет и на Николу Зимнего.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 мая

1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.

1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.

1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.

Кто родился 22 мая

1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.

1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.

1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.

1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.

1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.

1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.