22 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 22 ноября
- Международный день сыновей – неофициальный семейный праздник, который ежегодно отмечается 22 ноября и посвящен, всем сыновьям в мире, которыми, по сути, являются все мужчины.
Именинники 22 ноября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
22 ноября в православной церкви чтится память мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолия Питера и Сосипа. Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".
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Народный праздник
В народе 22 ноября почиталась Матрена Зимняя. Люди замечали, что с этого дня морозы становились все крепче, и приближалась зима. От разных зимних хворей заваривали лекарственные травы и коренья – считалось, что в этот день они обладают особой целебной силой. А сны на Матрену бывали вещими.
Приметы на 22 ноября
- выпал иней – скоро ударят морозы;
- а вот туман на Матрену – к оттепели;
- если на Матрену пошел снег – май будет ненастным;
- дождливый день на Матрену – к хорошему урожаю пшеницы.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 ноября
- 1906 – началась аграрная реформа Петра Столыпина.
- 1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.
- 1960 – Запорожский завод "Коммунар" (ныне "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".
- 1963 – в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
Кто родился 22 ноября
- 1808 – Томас Кук, английский предприниматель, основавший первое в мире туристическое агентство.
- 1819 – Джордж Элиот, английская писательница.
- 1891 – Эдвард Бернейс, австрийско-американский ученый, крупный специалист по PR.
- 1928 – Николай Добронравов, советский поэт-песенник.
- 1967 – Марк Руффало, американский актер, продюсер.
- 1984 – Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица.
- 1996 – Хейли Бибер, американская модель.
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