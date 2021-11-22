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22 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 ноября, 07:25
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Международный день сыновей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 ноября.
22 ноября: какой сегодня праздник
22 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 22 ноября

  • Международный день сыновей – неофициальный семейный праздник, который ежегодно отмечается 22 ноября и посвящен, всем сыновьям в мире, которыми, по сути, являются все мужчины.

Именинники 22 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

22 ноября в православной церкви чтится память мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолия Питера и Сосипа. Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".

Народный праздник

В народе 22 ноября почиталась Матрена Зимняя. Люди замечали, что с этого дня морозы становились все крепче, и приближалась зима. От разных зимних хворей заваривали лекарственные травы и коренья – считалось, что в этот день они обладают особой целебной силой. А сны на Матрену бывали вещими.

Приметы на 22 ноября

  • выпал иней – скоро ударят морозы;
  • а вот туман на Матрену – к оттепели;
  • если на Матрену пошел снег – май будет ненастным;
  • дождливый день на Матрену – к хорошему урожаю пшеницы.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 ноября

  • 1906 – началась аграрная реформа Петра Столыпина.
  • 1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.
  • 1960 – Запорожский завод "Коммунар" (ныне "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".
  • 1963 – в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.

Кто родился 22 ноября

  • 1808 – Томас Кук, английский предприниматель, основавший первое в мире туристическое агентство.
  • 1819 – Джордж Элиот, английская писательница.
  • 1891 – Эдвард Бернейс, австрийско-американский ученый, крупный специалист по PR.
  • 1928 – Николай Добронравов, советский поэт-песенник.
  • 1967 – Марк Руффало, американский актер, продюсер.
  • 1984 – Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица.
  • 1996 – Хейли Бибер, американская модель.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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