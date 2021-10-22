22 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 22 октября
- Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day) – проводится, начиная с 1998 года, с целью проинформировать общество о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями речи.
- День вомбата (Wombat Day) – неофициальный экологический праздник отмечается в Австралии в честь травоядного сумчатого млекопитающего.
- День рождения ксерокопии – отмечается в честь устройства для копирования, который был представлен американцем Честером Карлсоном в 1938 году.
- Всемирный день клавиши CAPS LOCK (International Caps Lock Day) – еще один оригинальный праздник был придумал американцем Дереком Арнольдом с целью высмеять людей, которые злоупотребляют большими буквами при написании слов.
Именинники 22 октября
День ангела сегодня отмечают: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
22 октября в православной церкви чтится память апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасии, праведного Авраама, праотца и племянника его Лота, мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима, мученицы Поплии, исповедницы, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского. Празднование Корсунской иконы Божией.
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Народный праздник
В народе 22 октября почитался Яков Студеный или Яков Дровопилец, потому что в этот период уже начинались поземки, и люди заготавливали дрова на зиму. А еще на Якова заканчивался грибной сезон. Так что на столе главный блюдом были пироги с грибами.
Приметы на 22 октября:
- Яков крупой землю посыпает – тропы остужает;
- на Якова запасаются дровами, потому что осеннее полено горит жарче зимнего;
- первый снег на Якова – зима наступит через 40 дней.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 октября
- 1730 – был открыт Ладожский канал, самое крупное гидротехническое сооружение в Европе XVIII века.
- 1797 – француз Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара с высоты 1000 м.
- 1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.
- 1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея.
Кто родился 22 октября
- 1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.
- 1844 – Сара Бернар, французская актриса.
- 1935 – Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.
- 1938 – Кристофер Ллойд, американский актер.
- 1943 – Катрин Денев, французская актриса и певица.
- 1947 – Робертино Лоретти, итальянский певец.
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