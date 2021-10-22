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22 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 октября, 07:25
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Международный день заикающихся людей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 октября.
22 октября: какой сегодня праздник
22 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 22 октября

  • Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day) – проводится, начиная с 1998 года, с целью проинформировать общество о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями речи.
  • День вомбата (Wombat Day) – неофициальный экологический праздник отмечается в Австралии в честь травоядного сумчатого млекопитающего.
  • День рождения ксерокопии – отмечается в честь устройства для копирования, который был представлен американцем Честером Карлсоном в 1938 году.
  • Всемирный день клавиши CAPS LOCK (International Caps Lock Day) – еще один оригинальный праздник был придумал американцем Дереком Арнольдом с целью высмеять людей, которые злоупотребляют большими буквами при написании слов.

Именинники 22 октября

День ангела сегодня отмечают: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

22 октября в православной церкви чтится память апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасии, праведного Авраама, праотца и племянника его Лота, мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима, мученицы Поплии, исповедницы, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского. Празднование Корсунской иконы Божией.

Народный праздник

В народе 22 октября почитался Яков Студеный или Яков Дровопилец, потому что в этот период уже начинались поземки, и люди заготавливали дрова на зиму. А еще на Якова заканчивался грибной сезон. Так что на столе главный блюдом были пироги с грибами.

Приметы на 22 октября:

  • Яков крупой землю посыпает – тропы остужает;
  • на Якова запасаются дровами, потому что осеннее полено горит жарче зимнего;
  • первый снег на Якова – зима наступит через 40 дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 октября

  • 1730 – был открыт Ладожский канал, самое крупное гидротехническое сооружение в Европе XVIII века.
  • 1797 – француз Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара с высоты 1000 м.
  • 1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.
  • 1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея.

Кто родился 22 октября

  • 1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.
  • 1844 – Сара Бернар, французская актриса.
  • 1935 – Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.
  • 1938 – Кристофер Ллойд, американский актер.
  • 1943 – Катрин Денев, французская актриса и певица.
  • 1947 – Робертино Лоретти, итальянский певец.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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