Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Динамо: онлайн Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

22 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 сентября, 07:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобилей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 сентября.
22 сентября: какой сегодня праздник
22 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Читайте также:

Какой сегодня праздник, 22 сентября

  • День осеннего равноденствия – в этот период день по продолжительности уравнивается с ночью, и в Северном полушарии наступает астрономическая осень.
  • Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) был организован с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта взамен личного авто.
  • День партизанской славы Украины – был установлен в 2001 году в честь 60-й годовщины подпольно-партизанского движения в годы Второй мировой войны.
  • Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants) – экологический праздник проводится во многих странах с целью привлечь внимание к проблеме сокращения на Земле численности этих животных.
  • Всемирный день носорога (World Rhino Day) – еще одна экологическая дата была организована по аналогии со слонами для того, чтобы обратить внимание людей на проблему вымирания на планете этих редких животных.
  • День Хоббита (Hobbit Day) – неофициальный праздник, который отмечается с 1978 года почитателями произведений Джона Толкина по всем мире.

Именинники 22 сентября

Реклама

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Какой сегодня церковный праздник

22 сентября в православной церкви отмечается попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Чтится память праведных Богоотцов Иоакима и Анны, мученика Севериана, преподобного Феофана, исповедника, мучеников Харитона и Стратора (Стратоника), блаженного Никиты в Царьграде. Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Воспоминание ІІІ Вселенского собора.

Народный праздник

В народе 22 сентября почитались Аким и Анна. Этих святых называли покровителями рожениц и бездетных женщин, поэтому день еще получил название Дня рожениц. На Акима и Анну поздравляли молодых матерей, а особым почетом пользовались повивальные бабки. День осеннего равноденствия наделялся магическими свойствами, когда было принято совершать обряды на привлечение благополучия, здоровья, счастливой семейной жизни. В домах гасили старый огонь, а вместо него зажигали новый, как символ начала нового цикла.

Реклама

Читайте также:

Приметы на 22 сентября

  • на осеннее равноденствие не стоит начинать новые дела – удачи не будет;
  • если трижды пересчитать все деньги, то можно разбогатеть;
  • в день осеннего равноденствия нельзя ссориться, ругаться и злиться, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 сентября

  • 1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении рабов.
  • 1869 – в Австрии выпущены первые в мире почтовые открытки.
  • 1955 – возле Бахчисарая открыта крупнейшая в СССР астрофизическая обсерватория.

Кто родился 22 сентября

  • 1791 – Майкл Фарадей, английский ученый, основоположник учения об электромагнитном поле.
  • 1835 – Александр Потебня, украинский филолог, автор учения о внутренней форме слова.
  • 1875 – Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.
  • 1938 – Дин Рид, американский певец, актер, режиссер.
  • 1958 – Андреа Бочелли, итальянский певец.
  • 1957 – Ник Кейв, австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, композитор, актер.

Смотрите видео, куда пойти с детьми: рассказывают мамы-блогеры

Реклама

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в сентябре 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять