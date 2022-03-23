23 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Всемирный день метеорологии – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 марта

23 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 23 марта

Всемирный день метеорологии (World Meteorological Day) – организован по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН в честь принятия в 1950 году Конвенции Всемирной метеорологической организации ВМО, в которой было провозглашено образование Организации.

Международный день ОК – считается, что именно в этот день в 1839 году впервые в газете "Бостонское утро" было напечатано выражение "о'кей".

Именинники 23 марта

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

23 марта в православной церкви чтят память мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариесы, Нунехии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и многих других, мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других, преподобной Анастасии.

Народный праздник

В народе 23 марта почиталась Василиса – вешней воды указательница, а у крестьян в этот день было много весенних забот. Нужно было отвести воду от домов, чтобы она не затопила погреба и подвалы. Для этого люди выходили во двор и рыли каналы. А рыбаки на Василису ловили в реке плотву.

Приметы на 23 марта

синие облака на Василису – будет дождь и теплая погода;

туман в этот день – к хорошему урожаю льна;

если дуют сильные ветра – год будет голодным;

в день Василисы нежелательно заниматься рукоделием;

полезно сделать уборку, чтобы привлечь в дом удачу.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 марта

1841 – в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.

1918 – украинский язык был объявлен Украинской Центральной Радой языком делопроизводства.

1928 – Каменец-Подольская крепость стала историко-культурным заповедником.

1944 – основан Киевский ботанический сад Академии наук УССР.

Кто родился 23 марта

1904 – Джоан Кроуфорд, американская киноактриса.

1910 – Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1964 – Хоуп Дэвис, американская актриса кино и телевидения.

1976 – Мишель Монаган, американская актриса.

1976 – Кери Расселл, американская актриса и танцовщица.

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