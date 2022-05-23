23 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Всемирный день черепахи – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 мая.

23 мая: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 23 мая

Всемирный день черепахи – экологический праздник, установленный в 2000 году в честь животного, которое символизирует мудрость и долголетие. – экологический праздник, установленный в 2000 году в честь животного, которое символизирует мудрость и долголетие.

Международный день спортивной борьбы – праздник борцовского сообщества, который отмечается в честь проведения в 1904 году в Вене первого чемпионата мира по борьбе.

День морской пехоты Украины – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается с 2018 года.

Именинники 23 мая

День ангела сегодня отмечают: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.

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Какой сегодня церковный праздник

Киево-Братская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

23 мая в православной церкви чтится память апостола Симона Зилота, святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского в Киеве, в Ближних пещерах, мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Эразма и других, мученика Исихия Антиохийского, преподобного Исидора, юродивого, блаженной Таисии. Празднование Киево-Братской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 23 мая отмечался Симонов день. Считалось, что в этот период Земля празднует свои именины, а потому к ней относились с почтением. Полезно прогуляться по земле босиком, чтобы зарядиться энергией и силой.

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Приметы на 23 мая

Земля – именинница, а потому в этот день грех пахать;

в день Симона можно найти клады;

полезно собирать лекарственные растения;

если веник упал на гостя – тот пришел с недобрыми мыслями.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 мая

1592 – в Венеции арестован за ересь итальянский философ Джордано Бруно.

1918 – гетман Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".

1969 – английская рок-группа The Who создала первую в истории рок-оперу "Томми".

Кто родился 23 мая

1878 – Александра Скоропадская, жена Гетмана Украины Павла Скоропадского.

1883 – Дуглас Фербенкс, американский актер немого кино, первый президент Американской академии киноискусств.

1921 – Григорий Чухрай, украинский кинорежиссер, сценарист.

1933 – Джоан Коллинз, английская актриса, писательница.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.