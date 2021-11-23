Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

23 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 ноября, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международный день акварели – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 ноября.
23 ноября: какой сегодня праздник
23 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 23 ноября

  • Международный день акварели (World Watercolor Day) – праздник ежегодно проводится с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который основал Общество акварелистов Мексики и способствовал распространению таких обществ в других странах.
  • День Святого Георгия в Грузии (Гиоргоба) – государственный праздник и официальный нерабочий день в Грузии, посвященный одному из почитаемых святых Грузии, проводится в день его памяти.

Именинники 23 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

23 ноября в православной церкви чтится память апостолов от 70-х: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия, мученика Ореста, врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его, преподобного Феостирикта в Символах. Мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

Народный праздник

В народе 23 ноября отмечался день Родиона и Ераста, который также имел название Ледолома. Обычно в этот период на реках уже устанавливался лед, но он был еще совсем не крепким и легко ломался под ногами или полозьями саней. А потому ходить по нему было еще очень опасно. В день Ераста было положено пойти в церковь и освятить хлеб да соль, а потом есть самим и давать домашнему скоту, чтобы всю зиму не болеть.

Приметы на 23 ноября

  • после Ераста жди крепкого наста;
  • иней на Ераста – к морозу;
  • на Ераста нельзя ходить по льду – он ненадежный;
  • если на Ераста погода ненастна, следует выйти и поклониться зиме, чтобы не лютовала.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 ноября

  • 1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.
  • 1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.
  • 1924 – началось регулярное радиовещание в СССР.
  • 1965 – образован Союз кинематографистов СССР.
  • 1991 – Фредди Меркьюри объявил о том, что он болен СПИДом.

Кто родился 23 ноября

  • 1887 – Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
  • 1896 – Виктор Косенко, украинский композитор и пианист.
  • 1903 – Александр Ивченко, украинский советский авиаконструктор.
  • 1908 – Николай Носов, советский детский писатель-прозаик, киносценарист.
  • 1966 – Венсан Кассель, французский актер и продюсер.
  • 1992 – Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
22 - 28 ноября
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять