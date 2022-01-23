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23 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 января, 07:25
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День почерка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 января.
23 января: какой сегодня праздник
23 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 23 января

  • День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day) – ежегодно проводится в мире 23 января, в день рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости.
  • Всемирный день пирога (Pie Day) – неофициальный, но очень вкусный кулинарный праздник, посвященный этому виду выпечки, изначально появился в Америке, но вскоре завоевал признание у гурманов во всем мире.

Именинники 23 января

День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

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Какой сегодня церковный праздник

23 января в православной церкви чтится память святителя Григория Нисского, епископа Нисского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского, святителя Феофана, Затворника Вышенского, преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера, преподобного Павла Комельского Обнорского, преподобного Макария, блаженной Феозвы, диаконисы, сестры святителя Григория Нисского.

Народный праздник

В народе 23 января почитался Григорий, которого также называли летоуказателем, потому что по погоде этого дня судили о том, каким будет лето – дождливым или засушливым.

Приметы на 23 января

  • на Григория нельзя выбрасывать мусор и выносить золу, чтобы не вынести удачу из дома;
  • если на стогах лежит иней, лето будет сырым и холодным;
  • южный ветер на Григория – к грозовому лету;
  • Григорьев день долгим инеем рясен – летом молодая рожь зацветет под самый дождь.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 января

  • 1793 – второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.
  • 1895 – впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского судна "Антарктик".
  • 1960 – Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м.

Кто родился 23 января

  • 1783 – Стендаль, французский писатель, основоположник психологического романа.
  • 1832 – Эдуар Мане, французский художник импрессионист.
  • 1891 – Павел Тычина, украинский советский поэт, переводчик, общественный и государственный деятель.
  • 1974 – Тиффани Тиссен, американская актриса кино и телевидения, продюсер и режиссер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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