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24 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 августа, 07:25
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День Независимости Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 августа.
24 августа: какой сегодня праздник
24 августа: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 24 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 24 августа

  • День Независимости Украины – официальный государственный праздник и выходной день, который установлен в честь провозглашения независимости Украины и в 2021 году отмечает 30-летний юбилей.

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  • Международный день странной музыки (International Strange Music Day) , который также именуется День необычной музыки – был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году.
  • День Пяртеля – в Эстонии отмечается народный праздник начала осени, известный с XVIII века.
  • День святого Варфоломея сегодня отмечают католики в честь одного из двенадцати апостолов Христа.

Именинники 24 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

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24 августа в православной церкви чтится память мученика архидиакона Евпла, преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Сусанны, девы, и с ней Гая, папы Римского, Гавиния, пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия.

Народный праздник

В народе 24 августа чествовались Василий и Евпатий Коловрат. Люди называли этот день страшным, потому что на кладбищах и на болотах наблюдали появление блуждающих огней. Считалось, что это выходили души убитых и утонувших людей. На Василия стригли овец и пряли шерсть.

Приметы на 24 августа

  • туман на Василия – к погожим дням;
  • на Коловрата нельзя ходить на болота;
  • на Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить спиртное, а то накажут души умерших.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 августа

  • 79 – извержение вулкана Везувия, под пеплом которого оказались похоронены города Помпеи, Геркуланум и Стабии.
  • 1572 – массовое убийство католиками гугенотов во Франции, известное как Варфоломеевская ночь.
  • 1853 – день рождения картофельных чипсов.
  • 1869 – в Америке запатентована первая вафельница.
  • 1944 – день Освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
  • 1981 – убийца Джона Леннона Марк Чепмен получил пожизненное заключение.
  • 1991 – Украина провозгласила свою независимость, а Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы СССР.

Кто родился 24 августа

  • 1928 – Левко Лукьяненко, украинский политический и общественный деятель.
  • 1947 – Пауло Коэльо, бразильский писатель.
  • 1970 – Юрий Горбунов, украинский актер, телеведущий.

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

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Ранее мы рассказывали, как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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