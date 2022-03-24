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24 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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24 марта, 07:25
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Месяц со дня начала войны России против Украины – какие еще значимые даты и важные события произошли 24 марта
24 марта - ровно месяц со дня начала войны России против Украины
24 марта - ровно месяц со дня начала войны России против Украины / Фото: Getty Images

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 24 марта

  • Ровно месяц с тех пор как началась война. 24 февраля около 5 часов утра Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Путин нанес ракетный удар по объектам военной инфраструктуры нашей страны, называя войну с тысячами смертей мирных жителей "специальной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины". В большинстве попыток захватить украинские города рашисты потерпели фиаско и понесли большие потери. ВСУ уверенно стоят на защите страны и храбро обороняют наш народ. Несмотря на это, в результате войны в Украине гибнут тысячи мирных жителей, среди которых уже 121 ребенок. Волонтеры из Украины и всего мира оказывают колоссальную поддержку армии и всем людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Еще никогда украинский народ не был таким объединенным! Украина намерена стоять за свободу и независимость до конца. Победа за нами! Слава Україні!
  • Всемирный день борьбы с туберкулезом. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох совершил важное открытие – палочки Коха, которая является возбудителем смертельной болезни – туберкулеза, за что позже получил Нобелевскую премию. В 1982 году решением ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом, в честь 100-летия со дня открытия возбудителя болезни, 24 марта установлен Всемирный день борьбы с туберкулезом.
  • Международный день борьбы с депрессией был учрежден для привлечения внимания к данной болезни. Стоит отметить, что депрессия поддается лечению, а в запущенных случаях может привести к серьезным психическим расстройствам. По информации Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от депрессии страдают более 360 млн людей. Отметим, ранее психолог назвала 10 причин появления депрессии.

Именинники 24 марта

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Иван, Ян, Ефим, Егор, Василий, Сабина.

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Какой сегодня церковный праздник

24 марта в православной церкви чтят память Преподобного Софрония Печерского, затворника; Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; перенесение мощей мученика Епимаха Нового.

Народный праздник

Ефимов день. Ефим родился в 15 веке в семье священника. Пара долго не могла иметь детей и пообещала, что будущего ребенка посвятит Богу. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своей активной деятельности Евфимий внес колоссальную лепту в строительство и восстановление храмов, а также в переписку церковных книг.

Приметы на 24 марта

  • 24 марта начинается движение сока в березах;
  • при первых звуках кукушки следует брякнуть деньгами, чтобы повезло в финансовом плане;
  • если кукушка дала о себе знать до появления первых листьев – примета неоднозначная. Первое толкование – к голоду. Второе же говорит о том, что ворам в доме будет неудача;
  • именно 24 марта начинали работы в саду;
  • ночной иней — отсутствие снегопада и хорошая погода днем.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 марта

  • 1801 – в Михайловском замке вследствие заговора убит российский император Павел I.
  • 1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
  • 1930 – карликовая планета Плутон получает свое настоящее имя.
  • 1933 – Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом.
  • 1992 – главой Национального банка Украины назначен В. Гетьман.
  • 1993 – президент ЮАР Фредерик де Клерк заявил, что страна создала шесть атомных бомб, которые сама же уничтожила.
  • 1999 – начало бомбардировок НАТО в городах Югославии, включая столицу – Белград.
  • 1999 – пожар в Монбланском тоннеле, вследствие которого погибли 39 человек.
  • 2006 – в столице Белоруссии – Минске, спустя четыре дня существования был уничтожен оппозиционный палаточный городок, установленный на центральной площади столицы. В результате были задержаны более 500 молодежных активистов.
  • 2008 – в Олимпии был зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.

Кто родился 24 марта

  • 1953 – Луи Андерсон, актер, сценарист, продюсер.
  • 1977 – Джессика Честейн, актриса, продюсер.
  • 1973 – Джим Парсонс, актер, продюсер.
  • 1987 – Мария Вальверде, актриса.

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