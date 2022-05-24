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24 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 мая, 08:05
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День славянской письменности и культуры – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 мая.
24 мая: какой сегодня праздник
24 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 24 мая

  • День славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
  • Европейский день парков (European Day of Parks) – мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах.

Именинники 24 мая

День ангела сегодня отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

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Какой сегодня церковный праздник

Кирилл и Мефодий
Кирилл и Мефодий / Фото: Pinterest

24 мая в православной церкви чтится память священномученика Мокия, равноапостолов Кирилла и Мефодия, учителей славянских, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Никодима, архиепископа Сербского.

Народный праздник

В народе 24 мая отмечался Мокий Мокрый. Считалось, что это самый мокрый день, потому что в этот период чаще всего идут дожди. По погоде этого дня крестьяне судили о том, каким будет лето.

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Приметы на 24 мая

  • дождливый день на Мокия – лето тоже будет мокрым;
  • сухо на Мокия – и лето обещает быть сухим;
  • красный восход солнца – к пожарному лету;
  • нельзя работать на земле, чтобы град не побил посевы.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 мая

  • 1844 – отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор с помощью телеграфа Морзе.
  • 1914 – летчик Петр Нестеров осуществил перелет Киев – Гатчина.
  • 1956 – состоялся первый в истории конкурс песни "Евровидение".
  • 2003 – Украина впервые приняла участие в 48-м конкурсе "Евровидение".

Кто родился 24 мая

  • 1912 – Михайло Стельмах, украинский писатель.
  • 1941 – Боб Дилан, американский певец, поэт.
  • 1964 – Олег Скрипка, украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова".
  • 1973 – Руслана Лыжичко, украинская певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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