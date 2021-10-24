24 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День ООН, Всемирный день информации о развитии, Неделя разоружения – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 октября.

24 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 24 октября

День Организации Объединенных Наций (United Nations Day) – провозглашен в 1947 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в честь годовщины вступления в силу Устава ООН – международной организации, созданной с целью укрепления мира, безопасности и сотрудничества между странами.

Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day) был организован под эгидой ООН в 1972 году с целью привлечения внимания людей к проблемам развития и важности укрепления международного сотрудничества для их решения.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day) проводится ежегодно с целью профилактики этого вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека.

Неделя разоружения (Disarmament Week) проходит ежегодно с 24 по 30 октября под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности человечества путем разоружения.

Международный день тещи (Mother-In-Law Day) – неофициальный семейный праздник, который изначально появился в Америке, но вскоре идея почитания зятьями матери жены распространилась по всему миру.

Именинники 24 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

24 октября в православной церкви чтится память святых отцов VІІ Вселенского собора. Апостола Филиппа, одного из семи диаконов, преподобного Феофана, исповедника, творца канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаиды и Филонилы.

Народный праздник

В народе 24 октября отмечалась Филиппова канитель. Обычно в этот период шел дождь или снег, на дорогах стояла распутица и грязь, из-за этого было сложно куда-либо ехать.

Приметы на 24 октября

если в день Филиппа снег выпал на сырую землю и при этом не растаял, весна будет богатой;

луна в дымке – к снегу и ненастью;

туман с утра – к оттепели;

утренний снегопад на Филиппа – к студеной зиме;

если на Филиппа еще продолжался листопад – к тяжелому году.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 октября

1795 – третий и последний раздел Речи Посполитой, в результате чего она прекратила свое существование как государство.

1945 – вступил в силу устав Организации Объединенных Наций.

1949 – заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.

1999 – в Украине в городе Рогатине открыт памятник Роксолане, жене турецкого султана Сулеймана I.

Кто родился 24 октября

1804 – Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.

1862 – Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.

1882 – Имре Кальман, венгерский композитор, автор оперетт.

1947 – Кевин Клайн, американский актер.

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