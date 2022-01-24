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24 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 января, 07:05
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100-летие эскимо, Международный день образования – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 января.
24 января: какой сегодня праздник
24 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 24 января

  • Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) – в 2022 году отмечает свое столетие. Праздник любителей этого лакомства был учрежден в честь выданного патента на эскимо в 1922 году владельцу магазина сладостей Христиану Нельсону в Америке.
  • Международный день образования (International Day of Education) – праздник, организованный ООН в 2018 году, отмечает важность образования для развития, экономического роста и искоренения нищеты в мире.
  • День внешней разведки Украины – установлен в 2018 году с целью отметить вклад сотрудников разведывательных органов страны в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Именинники 24 января

День ангела сегодня отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.

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Какой сегодня церковный праздник

24 января в православной церкви чтится память преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, Михаила Клопского, Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского. Проводится празднование Елецкой иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 24 января отмечался Федосеев день. В этот период обычно устанавливались сильные морозы. Люди считали, что так проявляет себя и мстит нечистая сила за то, что ее во время Святок выгоняли из домов.

Приметы на 24 января

  • на Федосия ни в коем случае нельзя проявлять неуважение к солнцу;
  • после захода солнца нельзя ничего выносить из дома, а также одалживать деньги;
  • морозный день – к затяжным холодам;
  • Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно;
  • если день теплый – весна будет ранней;

Интересные и важные события в Украине и мире 24 января

  • 1935 – в Америке поступило в продажу первое баночное пиво "Сливочный эль Крюгера".
  • 1984 – выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
  • 2010 – фантастический боевик канадского режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар" в формате 3D стал самым кассовым фильмом в истории.

Кто родился 24 января

  • 1776 – Эрнст Гофман, немецкий писатель, сказочник, композитор, художник.
  • 1848 – Василий Суриков, русский художник, исторический живописец.
  • 1879 – Станислав Людкевич, украинский композитор и музыковед.
  • 1888 – Эрнст Хейнкель, немецкий авиаконструктор, основатель фирмы Heinkel.
  • 1901 – Михаил Ромм, советский режиссер кино и театра, сценарист.
  • 1943 – Шэрон Тейт, американская актриса кино и телевидения, модель.
  • 1986 – Миша Бартон, англо-американская актриса и модель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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