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25 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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25 мая, 00:05
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День филолога – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 мая.
25 мая: какой сегодня праздник
25 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 мая

  • День филолога – в Украине на следующий день после Дня славянской письменности и культуры отмечается профессиональный праздник людей, посвятивших себя изучению народной культуры, языка и литературного творчества.
  • Международный день пропавших детей (International Missing Children Day) – проводится по инициативе Америки, а вскоре и другие страны присоединились к этой идее, чтобы привлечь внимание людей к проблеме исчезновения детей.
  • Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day) – мероприятия этого дня направлены на информирование людей о возможных заболеваниях щитовидки.
  • Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day) – был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации об этом заболевании, его профилактике, лечении и ежегодно проводится в последнюю среду мая.
  • День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – молодой профессиональный праздник, введенный в 2021 году президентским указом.

Именинники 25 мая

День ангела сегодня отмечают: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

Епифаний Кипрский
Епифаний Кипрский / Фото: wikipedia.org

25 мая в православной церкви чтится память святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского.

Народный праздник

В народе 25 мая отмечался Епифанов день. В этот период традиционно цвела рябина, которой приписывали чудодейственные свойства защищать людей от пожаров. Также в этот день появляются кувшинки, способные побороть нечистую силу.

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Приметы на 25 мая

  • красная заря на Епифана – лето будет пожароопасным;
  • на прудах появились листья кувшинки – значит, холодов больше не будет;
  • нельзя приносить в дом белые кувшинки, иначе падет домашний скот.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 мая

  • 996 – в Киеве освящена Десятинная церковь – первая на Руси церковь Успения Пресвятой Богородицы.
  • 1865 – в Одессе был основан Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.
  • 1963 – день освобождения Африки.
  • 1973 – в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств "Киевская весна".

Кто родился 25 мая

  • 1889 – Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор, создатель первых советских самолетов.
  • 1899 – Борис Арцыбашев, украинско-американский художник, дизайнер.
  • 1979 – Мария Ефросинина, украинская актриса, телеведущая, общественный деятель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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