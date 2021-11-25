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25 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 ноября, 07:25
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Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения в США – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 ноября.
25 ноября: какой сегодня праздник
25 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 25 ноября

  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women) – проводится женщинами-активистками всего мира, начиная с 1981 года, так что в 2021 году День против насилия отмечает 40-летний юбилей. А в 1999 году ООН объявила эту дату Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • День благодарения в США (Thanksgiving Day) – государственный американский праздник, который насчитывает уже более 400 лет и ежегодно отмечается в США в четвертый четверг ноября в знак благодарности Всевышнему за дарованные плоды и помощь.

Именинники 25 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

25 ноября в православной церкви чтится память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила, постника, пророка Ахии. Празднование иконы Божией Матери "Милостивая".

Народный праздник

В народе 25 ноября почитался Иван Милостивый. Святому молились о здоровье и благополучии, а также о счастье в семье. Традиционно к этому времени завершался свадебный сезон в году. Девушкам и парням, которые не нашли себе пару, нужно было ждать до весны, потому что следующие свадьбы справляли уже с окончанием зимы – на Масленицу или на Красную горку.

Приметы на 25 ноября

  • после Ивана Милостивого нельзя играть свадьбы;
  • на Ивана все мужчины щедрые;
  • идет снег – к скорой оттепели;
  • воробьи расчирикались – также к потеплению;
  • дождливая погода продержится до Введения, 4 декабря.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 ноября

  • 1795 – завершен третий раздел Речи Посполитой, в результате чего она прекратила существование как суверенное государство.
  • 1867 – Альфред Нобель получил патент на динамит.
  • 1905 – в Украине началась печататься первая легальная украиноязычная газета "Хлебороб".
  • 1992 – в Украине издано постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов".

Кто родился 25 ноября

  • 1666 – Джузеппе Гварнери, итальянский мастер скрипач.
  • 1810 – Николай Пирогов, русский хирург, анатом, педагог.
  • 1838 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.
  • 1844 – Карл Бенц, немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения.
  • 1925 – Нонна Мордюкова, советская киноактриса.
  • 1972 – Алессандро Микеле, итальянский модельер.
  • 1975 – Марина Одольская, украинская певица.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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