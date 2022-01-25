25 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Татьянин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 января.

25 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 января

День студента – отмечается во многих постсоветских странах в Татьянин день в честь основания в 1755 году императрицей Елизаветой Московского университета, первого учебного заведения высокого уровня. А святая Татиана издавна считается покровительницей студентов.

Именинники 25 января

День ангела сегодня отмечают: Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.

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Какой сегодня церковный праздник

25 января в православной церкви чтится память мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших, святителя Саввы, архиепископа Сербского, преподобного Мартиниана Белозерского, мученика Мертия, мученика Петра Авессаломита, преподобной Евпраксии Тавенисской. Проводится празднование икон Божией Матери "Млекопитательница", Акафистной.

Народный праздник

В народе 25 января отмечался Татьянин день. Хозяйки в этот день готовили пирог или каравай в форме солнца, чтобы приблизить наступление весны. Эго нужно было разделить между членами семьи, чтобы всем досталось по кусочку. А незамужние девушки на Татьяну гадали на своего суженого, любовь и судьбу.

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Приметы на 25 января

в Татьянин день рождаются хорошие хозяйки и мастерицы;

солнце в Татьянин день обещает ранний прилет птиц;

если 25 января тепло – будет засушливое лето;

а вот снег на Татьяну – к дождливому лету;

мороз и солнце в Татьянин день – значит, можно ждать хороший урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 января

1858 – марш Мендельсона прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом и после этого был признан свадебным маршем.

1949 – впервые вручена американская телевизионная премия "Эмми".

1993 – на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ украинского режиссера и фотографа Игоря Подольчака.

Кто родился 25 января

1759 – Роберт Бернс, шотландский поэт, фольклорист.

1783 – Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании Colgate.

1806 – Орест Новицкий, украинский и российский философ, психолог, писатель.

1832 – Иван Шишкин, русский художник-пейзажист, живописец.

1874 – Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель.

1938 – Владимир Высоцкий, советский поэт, бард, актер театра и кино.

1978 – Владимир Зеленский, 6-й президент Украины.

1985 – Тина Кароль, украинская певица, актриса, телеведущая.

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