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26 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

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26 апреля, 06:05
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Международный день памяти Чернобыля – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 апреля.
26 апреля: какой сегодня день
26 апреля: какой сегодня день / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 26 апреля

  • Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) – проводится под эгидой ООН с 2016 года в память о крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофе, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС.
  • День памяти жертв радиационных аварий и катастроф – еще одна памятная дата, которая также отмечается 26 апреля и приурочена к Чернобыльской трагедии.
  • Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day) – проводится с 2001 года в честь основания организации, содействующей охране и развитию интеллектуальной собственности в мире WIPO, с целью защиты авторских прав, патентов, товарных знаков и содействия экономическому и культурному развитию мирового сообщества.

Именинники 26 апреля

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Дмитрий, Марфа.

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Какой сегодня церковный праздник

26 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской.

Народный праздник

В народе 26 апреля почиталась Фомаида Медуница, а все потому, что люди собирали цветы медуницы, которую издавна наделяли целебными свойствами. Также начинали собирать первые всходы щавеля и другой зелени. В Светлый вторник наступал черед женщин ходить в гости, а их мужчины оставались дома. А еще в этот день проводили народные гулянья.

На Медуницу вылетают пчелы и шмели
На Медуницу вылетают пчелы и шмели / Фото: Pixabay

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Приметы на 26 апреля

  • на Медуницу просыпаются пчелы и шмели;
  • если распустился дуб – лето будет теплым;
  • много звезд на небе – год будет урожайным;
  • в Светлый вторник после Пасхи еще нельзя работать;
  • ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 апреля

  • 1840 – вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
  • 1945 – Украина вошла в состав ООН как член-учредитель.
  • 1954 – Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
  • 1965 – в Киеве состоялся первый эфир радиостанции "Проминь".
  • 1986 – произошла авария на Чернобыльской АЭС, признанная крупнейшей техногенной катастрофой.

Кто родился 26 апреля

  • 1575 – Мария Медичи, королева Франции.
  • 1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, дипломат.
  • 1900 – Чарльз Рихтер, американский физик, создатель шкалы силы землетрясений.
  • 1938 – Михаил Резникович, украинский режиссер, директор драмтеатра имени Леси Украинки.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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