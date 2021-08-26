26 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Икона Божией Матери Умягчение злых сердец Семистрельная, Международный день благодарности собаке – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 августа.

26 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 26 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 26 августа

Международный день благодарности собаке (Dog Appreciation Day) – изначально американский национальный праздник, который появился в 2004 году, и вскоре приобрел международный характер.

День независимости отмечается в Малайзии.

День Солидарности празднуется в Аргентине в честь дня рождения Матери Терезы.

День Покаяния в Папуа – Новой Гвинее – государственный праздник, отмечаемый молитвами по всей стране с 2011 года.

День равенства женщин (Women's Equality Day) отмечается в Америке.

Именинники 26 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Василий, Евдокия, Константин, Ксения, Максим, Николай, Тихон, Яков.

Какой сегодня церковный праздник

26 августа в православной церкви отмечается отдание праздника Преображения Господня. Перенесения мощей преподобного Максима Исповедника. Чтится память мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме. Празднование иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и называемая "Страстная".

Народный праздник

В народе 26 августа чествовался Тихон-страстной. В этот день люди наводили порядки в погребах, сараях и зимних хранилищах, чтобы избавить помещения и от сырости, и от сглаза.

Приметы дня:

тихий ветер на Тихона – будет ветреным сентябрь;

сильные ветра принесут дождливый месяц;

на Тихона грачи устраивают пробные полеты;

уродилось много грибов – значит следующий год будет хлебным.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 августа

1768 – началось первое кругосветное плавание английского исследователя Джеймса Кука.

1943 – в ходе Второй мировой войны началась Битва за Днепр.

1945 – Украинская ССР ратифицировала Устав ООН.

1946 – Норма Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox и выбрала псевдоним Мэрилин Монро.

Кто родился 26 августа

1740 – Жозеф Мишель Монгольфье, французский изобретатель воздушного шара.

1880 – Гийом Аполлинер, французский поэт.

1910 – Мать Тереза – святая Тереза Калькуттская, католическая монахиня, гуманитарный деятель, основательница Ордена Милосердия.

1925 – Петр Тодоровский, советский актер, режиссер, оператор, сценарист.

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