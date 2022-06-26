26 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 26 июня
- День молодежи в Украине – ежегодно празднуется юношами и девушками в последнее воскресенье июня и в 2022 году приходится на 26 июня.
- День молодежных и детских общественных организаций Украины – отмечается вместе с Днем молодежи в последнее июньское воскресенье с целью содействия развитию детского и молодежного общественного движения в Украине.
- Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей.
- Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – проводится ежегодно с 1987 года с целью освобождения общества от наркомании.
Именинники 26 июня
День ангела сегодня отмечают: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
26 июня в православной церкви чтится память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.
Народный праздник
В народе 26 июня чествовалась Акулина Гречишница. Как понятно из названия, этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.
Приметы на 26 июня
- на Акулину появляется много комаров и оводов;
- если летает много мошкары – к хорошей погоде;
- на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.
Интересные и важные события в Украине и мире 26 июня
- 1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.
- 1925 – в Голливуде прошла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
- 1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.
- 1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).
Кто родился 26 июня
- 1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.
- 1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.
- 1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.