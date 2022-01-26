26 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ермилов день, Международный день таможенника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 января.

26 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 26 января

Международный день таможенника (International Customs Day) – это профессиональный праздник работников таможенных служб, который был организован в 1983 году в честь первой сессии Совета таможенного сотрудничества, состоявшейся в 1953 году в Брюсселе.

День работника контрольно-ревизионной службы Украины – проводится, начиная с 1993 года, согласно закону "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине".

Именинники 26 января

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

26 января в православной церкви чтится память мучеников Ермила и Стратоника, преподобного Иринарха, затворника Ростовского, преподобного Елеазара Анзерского, мученика Петра Анийского, преподобного Иакова, епископа Низибийского.

Народный праздник

В народе 26 января отмечался Ермилов день. Люди замечали, что в эти дни устанавливались крепкие морозы, а потому старались никуда без надобности не выходить из дома. А больным в Ермилов день легче одолеть хворь, лежа на печи. По поведению домашних кошек предсказывали погоду. А еще верили, что кошка может вылечить, если ляжет на больное место хозяина.

Приметы на 26 января

кошка свернулась клубочком и спрятала мордочку – к морозам;

кошка катается по полу – тепло в дом постучится;

кошка когтями стену дерет – стоит ненастье у ворот;

туманность вокруг месяца в Ермилин день – будут метели.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 января

1788 – основан город Сидней – первое поселение европейцев в Австралии.

1911 – американец Глен Кертис совершил полет на первом гидроплане.

2000 – в Аргентине археологи нашли останки самого большого в истории планеты динозавра.

Кто родился 26 января

1897 – Иван Кулик, украинский поэт, общественный деятель, первый председатель Союза советских писателей Украины.

1921 – Акио Морита, японский бизнесмен, основатель корпорации Sony.

1925 – Пол Ньюман, американский актер, кинорежиссер, продюсер.

1947 – Мишель Сарду, французский певец, автор и исполнитель песен, актер.

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