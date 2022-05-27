27 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Европейский день соседей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 мая.

27 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 мая

День защиты от солнца (Sun Screen Day) – организован в честь изобретения в 1946 году SPF-крема швейцарцем Францем Грейтером. Цель праздника – напомнить о важности и правильности использования солнцезащитного крема.

Европейский день соседей (European Neighbours Day) – был основан в Париже в 1990 году и отмечается ежегодно в одну из пятниц мая с целью укрепления социальных связей и объединения людей для борьбы с изоляцией.

Именинники 27 мая

День ангела сегодня отмечают: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

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Какой сегодня церковный праздник

Ярославская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

27 мая в православной церкви чтится память мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 27 мая почитался Сидор огуречник, которого еще называли Бокогреем. Считалось, что после Сидора больше не дуют холодные ветры, зато прилетают ласточки.

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Приметы на 27 мая

северный ветер на Сидора – лето также будет холодным;

если в этот день хорошая погода – можно сеять огурцы и лен;

одна ласточка весны не делает.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 мая

1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 – на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей основан город Одесса.

1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту – скотч.

Кто родился 27 мая

1859 – Афанасий Саксаганский, украинский актер, режиссер, основатель Народного театра в Киеве.

1878 – Айседора Дункан, американская танцовщица.

1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.