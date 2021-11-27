Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

27 ноября: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 ноября, 07:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День памяти жертв голодоморов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 ноября.
27 ноября: какой сегодня день
27 ноября: какой сегодня день / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 ноября

  • День памяти жертв голодоморов – ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтится скорбная дата, посвященная памяти массовой гибели жителей республики от голода в 1932-1933 годах. Был установлен указом президента от 26 ноября 1998 года.

Именинники 27 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

27 ноября в православной церкви чтится память апостола Филиппа, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Заговоры на Рождественский (Филиппов) пост. Поминовение всех, в Украине голодом заморенных.

Народный праздник

В народе 27 ноября отмечалась Филипповка, а после этого дня начинался многодневный Филиппов или Рождественский пост. В последний скоромный день в уходящем году проводилось заговенье перед постом. А еще на Филипповку завершался сезон свадеб. С этого дня нужно было посвящать себя работе, благочестивым помыслам и занятиям. А незамужние девушки в вечер перед постом гадали на суженого.

Приметы на 27 ноября

  • если на Филипповку каркают вороны – скоро потеплеет;
  • иней в Филиппов день – к богатому урожаю овса;
  • дождь в этот день предвещает хороший урожай пшеницы;
  • снег на Филиппа – к ненастной погоде весной;
  • в заговенье ни в коем случае нельзя злиться и скандалить, иначе пост пройдет тяжело;
  • также в этот день нельзя лениться.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 ноября

  • 1895 – Альфред Нобель завещал часть своего состояния в фонд Нобелевской премии.
  • 1914 – организована крупнейшая еврейская благотворительная организация "Джойнт".
  • 1918 – день основания Национальной академии наук Украины.
  • 1952 – во Львове запущен первый троллейбус.
  • 1971 – советская автоматическая станция "Марс-2" совершила посадку (неудачную) на Марсе, став первым рукотворным предметом на планете.
  • 1980 – стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз Т-3" с экипажем из трех человек.

Кто родился 27 ноября

  • 1701 – Андерс Цельсий, шведский ученый, астроном, геолог, метеоролог, создатель температурной шкалы.
  • 1918 – Борис Патон, советский и украинский ученый-металлург, первый Герой Украины.
  • 1926 – Олесь Бердник, украинский писатель-фантаст, общественный деятель.
  • 1939 – Галина Польских, советская и российская актриса театра и кино.
  • 1940 – Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер восточных единоборств.
  • 1942 – Джими Хендрикс, американский рок-певец, гитарист, композитор.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
22 - 28 ноября
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять