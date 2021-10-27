27 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 27 октября
- Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2005 года в честь принятия в 1980 году "Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности".
- Всемирный день трудотерапии – отмечается ежегодно 27 октября с целью повысить осведомленность людей о важности работы трудотерапевтов, улучшающих здоровье, обеспечивающих лечение, уход, реабилитацию, повышающих качество жизни людей.
Именинники 27 октября
День ангела сегодня отмечают: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.
Какой сегодня церковный праздник
27 октября в православной церкви чтится память мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, преподобной Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах, мученика Сильвана, пресвитера Газского. Упокоение праведного Петра (Калнышевского) Многострадального.
Далее по теме
Народный праздник
В народе 27 октября почиталась Параскева Пятница. Святую Параскеву люди считали покровительницей женской зимней работы, а также беременных женщин и рожениц. А еще святую называли Грязнухой – совпадало так, что в этот период обычно устанавливалась по-настоящему осенняя слякотная погода.
Приметы на 27 октября
- на Параскеву Грязнуху не бывает сухо;
- если на Параскеву мокро и грязно – зиму ждать через месяц;
- на Параскеву шить можно, а стирать – нельзя;
- нельзя на Параскеву купать детей – будут болеть;
- кто на Параскеву смеется – весь год плачет;
- беременным ни в коем случае нельзя расчесывать волосы по пятницам, иначе Параскева накажет.
Интересные и важные события в Украине и мире 27 октября
- 1944 – в ходе Второй мировой войны от фашистов освобожден город Ужгород.
- 1959 – впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС "Луна-3".
- 1951 – впервые при лечении рака была применена радиация.
- 1984 – в СССР открыта Байкало-Амурская магистраль (БАМ), одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.
Кто родился 27 октября
- 1728 – Джеймс Кук, английский мореплаватель.
- 1782 – Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, композитор.
- 1811 – Айзек Зингер, американский изобретатель швейной машинки.
- 1855 – Иван Мичурин, русский советский ученый-биолог, селекционер, академик.
- 1913 – Отто Вихтерле, чешский химик, создавший солнечный клапан, силон и мягкие контактные линзы.
- 1944 – Николай Караченцов, советский актер театра и кино.
- 1978 – Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор.
Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.