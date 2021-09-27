27 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Воздвижение Креста Господня-2021: тематические картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания
Какой сегодня праздник, 27 сентября
- Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден в 1979 году в честь принятия Устава Всемирной туристской организации.
- День туризма в Украине – также ежегодно приходится на эту дату, начиная с 1998 года.
- День рождения Google – одна из дат, которая празднуется в честь основания поисковой системы в 1998 году и знаменует объявление рекордного количества веб-страниц, индексируемых поисковиком.
Именинники 27 сентября
День ангела сегодня отмечает: Иван.
Какой сегодня церковный праздник
27 сентября в православной церкви отмечается великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Упокоения святителя Иоанна Златоуста. Лиснинской иконы Божией Матери.
Воздвижение Креста Господня-2021: приметы и суеверия
Народный праздник
В народе 27 сентября отмечалось Воздвижение или, как еще называли праздник – Сдвижение. По наблюдениям людей, в этот день природа приходит в движение, земля сдвигается, т.е. ей пора на покой после летних утомительных трудов, а звери движутся на зимовку. В народе верили, что происходит борьба между честью и нечистью, и чтобы защититься от бед, проводились крестные ходы вокруг селений, а в храмах проходили службы с молитвой.
Приметы на 27 сентября
- на Воздвижение конец бабьему лету;
- на Воздвижение земля сдвигается и закрывается на зиму, а потому ее нельзя тревожить, копать, вбивать колья;
- на Воздвижение птицы улетают в теплые края, медведи залезают в свои берлоги, а змеи на зиму массово сдвигаются под землю;
- на Сдвижение ни в коем случае нельзя ходить в лес – можно не вернуться.
Интересные и важные события в Украине и мире 27 сентября
- 1781 – на территории Левобережной Украины Российская империя образовала Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.
- 1802 – российский император Александр I частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права.
- 1825 – в Англии введена в эксплуатацию первая общественная железная дорога.
- 1893 – в Джерси-Сити начал издаваться первый украинский печатный орган – газета "Свобода".
Кто родился 27 сентября
- 1922 – Михаил Шуйдин, советский цирковой клоун, акробат-эксцентрик.
- 1932 – Яш Чопра, индийский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
- 1972 – Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса.
- 1978 – Ани Лорак, украинская и российская певица.
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