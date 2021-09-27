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27 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 сентября, 07:25
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Всемирный день туризма, Воздвижение Креста Господня – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 сентября.
27 сентября: какой сегодня праздник
27 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 27 сентября

  • Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден в 1979 году в честь принятия Устава Всемирной туристской организации.
  • День туризма в Украине – также ежегодно приходится на эту дату, начиная с 1998 года.
  • День рождения Google – одна из дат, которая празднуется в честь основания поисковой системы в 1998 году и знаменует объявление рекордного количества веб-страниц, индексируемых поисковиком.

Именинники 27 сентября

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Какой сегодня церковный праздник

27 сентября в православной церкви отмечается великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Упокоения святителя Иоанна Златоуста. Лиснинской иконы Божией Матери.

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Народный праздник

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В народе 27 сентября отмечалось Воздвижение или, как еще называли праздник – Сдвижение. По наблюдениям людей, в этот день природа приходит в движение, земля сдвигается, т.е. ей пора на покой после летних утомительных трудов, а звери движутся на зимовку. В народе верили, что происходит борьба между честью и нечистью, и чтобы защититься от бед, проводились крестные ходы вокруг селений, а в храмах проходили службы с молитвой.

Приметы на 27 сентября

  • на Воздвижение конец бабьему лету;
  • на Воздвижение земля сдвигается и закрывается на зиму, а потому ее нельзя тревожить, копать, вбивать колья;
  • на Воздвижение птицы улетают в теплые края, медведи залезают в свои берлоги, а змеи на зиму массово сдвигаются под землю;
  • на Сдвижение ни в коем случае нельзя ходить в лес – можно не вернуться.

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Интересные и важные события в Украине и мире 27 сентября

  • 1781 – на территории Левобережной Украины Российская империя образовала Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.
  • 1802 – российский император Александр I частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права.
  • 1825 – в Англии введена в эксплуатацию первая общественная железная дорога.
  • 1893 – в Джерси-Сити начал издаваться первый украинский печатный орган – газета "Свобода".

Кто родился 27 сентября

  • 1922 – Михаил Шуйдин, советский цирковой клоун, акробат-эксцентрик.
  • 1932 – Яш Чопра, индийский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
  • 1972 – Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса.
  • 1978 – Ани Лорак, украинская и российская певица.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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