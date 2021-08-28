28 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Успение Пресвятой Богородицы и День авиации Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 августа.

28 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 28 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Реклама

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Какой сегодня праздник, 28 августа

День авиации Украины – профессиональный праздник авиаторов ежегодно отмечается в последнюю субботу августа.

Международная ночь летучих мышей (International Bat Night) –экологический праздник уважения к летучим мышам, который отмечается в последние полные выходные августа.

День молодежи празднуется в Северной Корее.

День бабушек и дедушек – национальный праздник отмечается в Мексике.

День железнодорожника – профессиональный праздник чествует Литва.

Именинники 28 августа

День ангела сегодня отмечает Мария.

Какой сегодня церковный праздник

28 августа в православной церкви отмечается великий праздник – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, посвященный воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну. Почитание икон Успения Божией Матери Киево-Печерской Ацкурской, Цилканской, Влахернской, Бахчисарайской.

Народный праздник

В народе 28 августа отмечаются Спожинки. В этот период обычно заканчивалась жатва хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день ни в коем случае нельзя было ходить босиком по земле, обрабатывать ее острыми инструментами, втыкать колья, лопаты и т.д.

Приметы дня:

на Успение время встречать осень;

с дня Успения солнце засыпает;

тепло на Успение – бабье лето в сентябре будет холодным.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 августа

1933 – в Англии полиция впервые применила радио для ловли преступника.

1937 – в Японии основана автомобильная компания "Тойота".

1956 – в Киеве открыт памятник Ивану Франко.

1991 – отправлено в отставку последнее правительство в истории СССР.

Кто родился 28 августа

1749 – Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, мыслитель, государственный деятель.

1867 – Умберто Джордано, итальянский композитор.

1925 – Аркадий Стругацкий, советский фантаст, один из братьев-писателей.

1948 – Наталья Гундарева, советская актриса театра и кино.

1969 – Джейсон Пристли, американский киноактер.

Реклама

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы рассказывали, когда летние Спасы в 2021 году в Украине.