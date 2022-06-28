28 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День Конституции Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июня.

28 июня: какой сегодня праздник / Фото: pexels.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 июня

День Конституции Украины – национальный государственный праздник, приуроченный к принятию в 1996 году первой – национальный государственный праздник, приуроченный к принятию в 1996 году первой Конституции независимого государства Украины

Международный день пирсинга (International Body Piercing Day) – отмечают все любители и поклонники этого вида украшения тела.

Именинники 28 июня

День ангела сегодня отмечают: Августин, Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Семен, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Пророк Амос / Фото: wikipedia.org

28 июня в православной церкви чтится память пророка Амоса, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Вита, Модеста и Крискентии-питательницы, мученика Дулы Киликийского, преподобного Дулы страстотерпца, Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, святителя Ефрема, патриарха Сербского Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.

Народный праздник

В народе 28 июня чествовался день Фита и Амоса. Считалось, что это последний день, когда можно было сеять рожь, чтобы получить хороший урожай. Также в этот период вызревает овес.

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Приметы на 28 июня:

дождь на Фита – плохо для жита;

а вот на Амоса хорошо растет овес;

нельзя пускать домашний скот в поле, чтобы животные не объелись сочной зеленью.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июня

1651 – началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.

1914 – начало Первой мировой войны.

1922 – создана прокуратура Украины.

1992 – тральщик "Сигнальщик" стал первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднял украинский флаг.

1996 – принята первая Конституция Украины.

Кто родился 28 июня

1577 – Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.

1712 – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.

1902 – Ричард Чарльз Роджерс, американский композитор.

1971 – Илон Маск, американский предприниматель, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.