28 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Именинники 28 марта
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.
Какой сегодня церковный праздник
28 марта в православной церкви наступила Крестопоклонная неделя – 4-я неделя Великого поста. Чтится память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, священномученика Александра, иерея в Сиде, мученика Никандра.
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Народный праздник
В народе 28 марта отмечался Александров день. В этот период в лесу начинались волчьи свадьбы. По народным наблюдениям, волки становились особенно агрессивными и даже могли напасть на людей, а потому в лес ходить было очень опасно. А еще на Александров день ждали прилета чаек, что обещало раннее тепло и ледоход на реках.
Приметы на 28 марта
- если чайки сразу начинали купаться – к плохой погоде;
- расчирикались воробьи – к скорому потеплению;
- в этот день нельзя ходить в лес.
Интересные и важные события в Украине и мире 28 марта
- 1842 – в Австрии состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.
- 1930 – турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названия – Стамбул и Анкара.
- 1976 – началось первое женское одиночное кругосветное плавание, которое совершила польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич.
Кто родился 28 марта
- 1483 – Рафаэль Санти, итальянский художник и архитектор, яркий представитель искусства эпохи Высокого Возрождения.
- 1890 – Пол Уайтмен, американский джазовый скрипач, руководитель и дирижер оркестра, "король джаза".
- 1925 – Дмитрий Гнатюк, советский украинский певец, театральный режиссер.
- 1925 – Иннокентий Смоктуновский, советский актер театра и кино.
- 1950 – Виктор Стельмах, украинский поэт, член Национального союза писателей Украины.
- 1986 – Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса.
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