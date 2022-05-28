28 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 мая.

28 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 мая

Международный день женского здоровья (International Day of Action for Women`s Health) – отмечается с 1987 года с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – ежегодно празднуют в Украине в последнюю субботу мая.

Всеукраинский день краеведения – ежегодный профессиональный праздник краеведов был введен в 2017 году. – ежегодный профессиональный праздник краеведов был введен в 2017 году.

Именинники 28 мая

День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.

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Какой сегодня церковный праздник

Пахомий Великий / Фото: Pinterest

28 мая в православной церкви чтится память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, преподобного Исаии Киево-Печерского, преподобного Ахилия, епископа Ларисийского.

Народный праздник

В народе 28 мая почитался Пахом Бокогрей, прозванный так, потому что с этого дня становилось уже по-настоящему тепло.

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Приметы на 28 мая

красный восход солнца на Пахома – к грозовому лету;

если в этот день тепло – лето также будет теплым;

на Пахома сеяли оставшуюся пшеницу;

никакие другие растения сажать на Пахома нельзя, потому что они пропадут.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 мая

1756 – день рождения популярного соуса майонез.

1763 – в Киеве открылась школа по обучению живописи.

1925 – в Харькове стартовала Всеукраинская конференция по краеведению, в ходе которой был создан Украинский комитет краеведения.

1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки "Грэмми".

Кто родился 28 мая

1779 – Томас Мур, английский поэт, автор песен и баллад.

1908 – Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.

1968 – Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.