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28 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 мая, 08:05
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День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 мая.
28 мая: какой сегодня праздник
28 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 мая

  • Международный день женского здоровья (International Day of Action for Women`s Health) – отмечается с 1987 года с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации.
  • День работников издательств, полиграфии и книгораспространения – ежегодно празднуют в Украине в последнюю субботу мая.
  • Всеукраинский день краеведения – ежегодный профессиональный праздник краеведов был введен в 2017 году.

Именинники 28 мая

День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.

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Какой сегодня церковный праздник

Пахомий Великий
Пахомий Великий / Фото: Pinterest

28 мая в православной церкви чтится память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, преподобного Исаии Киево-Печерского, преподобного Ахилия, епископа Ларисийского.

Народный праздник

В народе 28 мая почитался Пахом Бокогрей, прозванный так, потому что с этого дня становилось уже по-настоящему тепло.

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Приметы на 28 мая

  • красный восход солнца на Пахома – к грозовому лету;
  • если в этот день тепло – лето также будет теплым;
  • на Пахома сеяли оставшуюся пшеницу;
  • никакие другие растения сажать на Пахома нельзя, потому что они пропадут.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 мая

  • 1756 – день рождения популярного соуса майонез.
  • 1763 – в Киеве открылась школа по обучению живописи.
  • 1925 – в Харькове стартовала Всеукраинская конференция по краеведению, в ходе которой был создан Украинский комитет краеведения.
  • 1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки "Грэмми".

Кто родился 28 мая

  • 1779 – Томас Мур, английский поэт, автор песен и баллад.
  • 1908 – Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.
  • 1968 – Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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