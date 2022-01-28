28 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день защиты персональных данных, Международный день лего – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 января.

28 января: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 января

Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) – проводится, начиная с 2007 года, с целью напомнить пользователям о важности правил поведения в интернете и безопасности своей виртуальной и реальной жизни.

– проводится, начиная с 2007 года, с целью напомнить пользователям о важности правил поведения в интернете и безопасности своей виртуальной и реальной жизни. Международный день лего – праздник, который объединяет несколько поколений детей и взрослых, поклонников популярного конструктора. Он был организован в честь полученного компанией в 1958 году патента на кирпичик лего.

– праздник, который объединяет несколько поколений детей и взрослых, поклонников популярного конструктора. Он был организован в честь полученного компанией в 1958 году патента на кирпичик лего. День открытия Антарктиды – отмечается в честь открытия в 1820 году шестого и последнего материка Земли русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Именинники 28 января

День ангела сегодня отмечают: Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.

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Какой сегодня церковный праздник

28 января в православной церкви чтится память преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника, преподобномученика Пансофия Александрийского, преподобных Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского.

Народный праздник

В народе 28 января отмечался Павлов день, который имел и другое название – день колдунов. Считалось, что колдуны и колдуньи именно в этот день передавали ученикам свое магическое искусство. Люди, опасаясь порчи и сглаза, молились святым заступникам, а также стучали по дереву и плевали через левое плечо.

Приметы на 28 января

Павел ночи укорачивает, а день прибавляет;

звезды ярко блестят – к морозам;

тусклые звезды на небе – скоро будет потепление;

Павлов день ясный – лето будет сухим и жарким;

если пошел снег, значит лето будут дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 января

1820 – день открытия Антарктиды русской кругосветной экспедицией.

1958 – компания Lego запатентовала вид деталей конструктора.

1985 – принята Делийская декларация против ядерной войны.

1992 – Верховная Рада утвердила Государственным Флагом Украины национальный сине-желтый флаг.

Кто родился 28 января

1912 – Джексон Поллок, американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.

1930 – Анатолий Игнащенко, украинский архитектор.

1938 – Леонид Жаботинский, украинский и советский штангист.

1951 – Леонид Каденюк, украинский космонавт, Герой Украины.

1980 – Ник Картер, американский певец, музыкант, актер, участник группы Backstreet Boys.

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