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29 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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29 июня, 00:05
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Международный день тропиков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 июня.
29 июня: какой сегодня праздник
29 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 29 июня

  • Международный день тропиков (International Day of the Tropics) – отмечается под эгидой ООН с 2016 года с целью освещения проблем народов, проживающих на территории тропической природной зоны.

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Именинники 29 июня

День ангела сегодня отмечают: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.

Какой сегодня церковный праздник

Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла – учеников Христа, которые проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.

Петр и Павел
Петр и Павел / Фото: Pinterest

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29 июня в православной церкви чтится память святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия чтеца.

Народный праздник

В народе 29 июня чествовался Тихон Тихий. Люди считали, что в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам, и даже птицы затихают, кроме соловья, который выводит свои трели до самого Петрова дня, 12 июля.

Приметы на 29 июня

  • на Тихона Солнце идет тише;
  • у Земли самый тихий ход в году;
  • на Тихона завершается поздний сев яровых.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 июня

  • 1916 – первый полет самолета "Боинг".
  • 1945 – Закарпатье присоединилось к УССР.
  • 1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.
  • 2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.

Кто родился 29 июня

  • 1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
  • 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
  • 1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.
  • 1939 – Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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