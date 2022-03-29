29 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 29 марта
- Международный день фортепиано – музыкальный праздник, который традиционно отмечается на 88-й день года – именно такое количество клавиш в инструменте.
Именинники 29 марта
День ангела сегодня отмечают: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
29 марта в православной церкви чтится память мучеников Савина и Папы, апостола Аристовула, епископа Вританийского, священномученика Александра, папы Римского, мученика Юлиана Аназаврского, священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.
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Народный праздник
В народе 29 марта отмечался Саввин день, который также называли Тележным днем, потому что в этот период санная дорога таяла и разрушалась, наступало время менять сани на телегу, а для этого привести ее в порядок, починить и укрепить колеса, прикрепить оглобли.
Приметы на 29 марта
- на Саввин день нельзя ссориться и лениться;
- если этот день теплый, то и вся весна такой будет;
- снег тает быстро, а по дороге текут ручьи – лето будет дождливым;
- если воды немного, и она течет медленно – год будет неурожайным.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 марта
- 1795 – в Вене прошел первый концерт Людвига ван Бетховена.
- 1864 – в Народном доме во Львове состоялось первое представление первого в Галичине профессионального украинского театра.
- 1848 – Ниагарский водопад застыл более чем на 30 часов из-за ледяных пробок на реке Ниагара.
- 1974 – американский космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий.
- 1974 – в Китае обнаружена "Терракотовая армия" первого китайского императора династии Цинь – глиняные статуи воинов с лошадьми, захороненные более 2 тыс. лет назад.
Кто родился 29 марта
- 1728 – Кирилл Разумовский, украинский политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского.
- 1861 – Роман Залозецкий, украинский ученый, первый председатель Украинского технического общества.
- 1918 – Александр Довженко, советский и украинский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования.
- 1943 – Вангелис, греческий музыкант, композитор, мастер электронной музыки.
- 1957 – Кристофер Ламберт, французский и американский киноактер, продюсер, сценарист.
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