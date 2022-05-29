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29 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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29 мая, 00:05
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День Киева – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 мая.
29 мая: какой сегодня праздник
29 мая: какой сегодня праздник / Фото: kiev-foto.info, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 29 мая

  • Международный день химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности отмечается в последнее воскресенье мая.
  • Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day) – проводится 29 мая в честь принятия в 1958 году Устава Всемирной организации гастроэнтерологов.
  • Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers) – чтится с 2003 года как дань памяти погибшим и в знак уважения служившим в составе операций ООН по поддержанию мира.
  • День Киева – ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается день рождения украинской столицы.

Именинники 29 мая

День ангела сегодня отмечают: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Феодор Освященный
Феодор Освященный / Фото: wikipedia.org

29 мая в православной церкви чтится память преподобного Феодора Освященного, преподобных отцов, которые в лавре святителя Саввы были избиты, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентии, блаженной отроковицы Музы Римлянины, святителя Георгия II, епископа Митиленского.

Народный праздник

В народе 29 мая почитался Федор Житник. Этот день считался последним, который еще подходил для посева яровых. На стол обычно подавали какую-нибудь кашу.

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Приметы на 29 мая

  • на Федора Житника можно сеять жито;
  • если на Федора уже зацвела рябина – значит, наступило настоящее лето;
  • гром гремит – к богатому урожаю зерна.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 мая

  • 1630 – подписано Переяславское соглашение между казацкой старшиной и польским гетманом.
  • 1953 – альпинисты Т. Норгей и Э. Хиллари покорили Джомолунгму (Эверест), самую высокую гору на планете – 8848 м.
  • 1964 – в Киеве открылся ботанический сад.

Кто родился 29 мая

  • 1878 – Петр Карманский, украинский поэт и переводчик.
  • 1899 – Фавст Лопатинский, украинский актер, режиссер, сценарист.
  • 1905 – Ольга Благовидова, украинская певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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