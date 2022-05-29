29 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 29 мая
- Международный день химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности отмечается в последнее воскресенье мая.
- Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day) – проводится 29 мая в честь принятия в 1958 году Устава Всемирной организации гастроэнтерологов.
- Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers) – чтится с 2003 года как дань памяти погибшим и в знак уважения служившим в составе операций ООН по поддержанию мира.
- День Киева – ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается день рождения украинской столицы.
Именинники 29 мая
День ангела сегодня отмечают: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
29 мая в православной церкви чтится память преподобного Феодора Освященного, преподобных отцов, которые в лавре святителя Саввы были избиты, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентии, блаженной отроковицы Музы Римлянины, святителя Георгия II, епископа Митиленского.
Народный праздник
В народе 29 мая почитался Федор Житник. Этот день считался последним, который еще подходил для посева яровых. На стол обычно подавали какую-нибудь кашу.
Приметы на 29 мая
- на Федора Житника можно сеять жито;
- если на Федора уже зацвела рябина – значит, наступило настоящее лето;
- гром гремит – к богатому урожаю зерна.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 мая
- 1630 – подписано Переяславское соглашение между казацкой старшиной и польским гетманом.
- 1953 – альпинисты Т. Норгей и Э. Хиллари покорили Джомолунгму (Эверест), самую высокую гору на планете – 8848 м.
- 1964 – в Киеве открылся ботанический сад.
Кто родился 29 мая
- 1878 – Петр Карманский, украинский поэт и переводчик.
- 1899 – Фавст Лопатинский, украинский актер, режиссер, сценарист.
- 1905 – Ольга Благовидова, украинская певица.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.