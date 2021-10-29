29 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 октября.

29 октября: какой сегодня праздник / Фото: unsplash.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 29 октября

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) начал отмечаться с 2006 года по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом с целью проведения действий по предотвращению этого заболевания во всем мире.

Международный день борьбы с псориазом (World Psoriasis Day) – также медицинская дата, которая отмечается с 2004 года, чтобы донести до общества проблемы людей, страдающих от этого распространенного, но не заразного заболевания, способы профилактики и лечения.

День военного финансиста Вооруженных сил Украины был основан в 1999 году с целью повышения авторитета служащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы ВСУ в целом.

Именинники 29 октября

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

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Какой сегодня церковный праздник

29 октября в православной церкви чтится память мученика Лонгина, сотника, что при Кресте Господнем, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Народный праздник

В народе 29 октября почитался Лонгин Сотник. Этого святого считали исцелителем от глазных болезней, ему молились все те, у кого были проблемы со зрением. А еще на Лонгина перед зимой выносили на улицу теплую одежду проветрить и напитаться последними теплыми лучами солнца.

Приметы на 29 октября

на Лонгина Сотника первый мороз и последнее солнце самые целебные;

если в этот день погулять на свежем воздухе, иммунитет на зиму поднимется;

бледная луна на Лонгина – к скорому снегу;

в день Лонгина Сотника нельзя заниматься делами, которые напрягают глаза.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 октября

1929 – день биржевого краха в Америке, известный как "черный вторник".

1969 – состоялась первая передача данных между двумя компьютерами в сети по проекту ARPANET, что стали считать днем рождения Интернета.

2011 – во Львове открыт стадион "Арена Львов" к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Кто родился 29 октября

1880 – Абрам Иоффе, советский физик, академик, исследователь полупроводников.

1944 – Денни Лэйн, британский музыкант, автор песен.

1961 – Алексей Горбунов, украинский актер театра и кино.

1971 – Вайнона Райдер, американская актриса.

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