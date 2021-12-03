3 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день компьютерной графики, Международный день людей с инвалидностью – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 декабря.

3 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 3 декабря

Международный день людей с инвалидностью (International Day of Disabled Persons) проводится под эгидой ООН с 1992 года с целью привлечения внимания людей к проблемам инвалидов и отстаивания их прав во всех сферах общественной жизни.

Международный день дизайнеров и аниматоров или Всемирный день компьютерной графики – свой неофициальный праздник профессионалы 3D-графики и дизайна отмечают, начиная с 1998 года, по инициативе компании Alias. Дата выбрана по ассоциации 3 December с символом 3D.

Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day) был организован в 1998 году в память о Бхопальской экологической катастрофе 1984 года в Индии.

Именинники 3 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Прокл, Татьяна, Фекла.

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Какой сегодня церковный праздник

3 декабря в православной церкви проводится предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священномучеников Нирсы, епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азата, скопца, Сасония, Фекли, Анны и других многих мужчин и женщин, пострадавших в Персиде.

Народный праздник

В народе 3 декабря отмечался день Прокла. Этот святой своей молитвой спас во время землетрясения целый город. В день Прокла люди проклинали нечистую силу, поскольку верили, что она больше не выйдет из-под земли до самой весны и никому не причинит вреда. А вот все дымоходы и вентиляцию в доме закрывали крест-накрест палочками, чтобы нечисть не проникла внутрь. Ко дню Прокла обычно уже устанавливалась санная дорога. Также в этот день наблюдали за погодой и судили о том, каким будет лето.

Приметы на 3 декабря

какая погода на Прокла – таким будет весь июнь;

если 3 декабря идет снег, то и 3 июня будет дождь;

если в день Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под крышу – будет вьюга;

на Прокла нельзя ходить в баню.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 декабря

1586 – из Колумбии в Англию впервые завезен картофель.

1965 – в Великобритании вышел альбом Rubber Soul группы The Beatles.

1967 – южноафриканский хирург Кристиан Барнард провел первую в истории медицины успешную операцию по пересадке сердца от человека к человеку.

1992 – было отправлено первое СМС-сообщение.

Кто родился 3 декабря

1596 – Николо Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов.

1722 – Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог.

1898 – Михаил Кошкин, советский конструктор, создатель танка Т-34.

1927 – Энди Уильямс, американский эстрадный певец и актер.

1931 – Иван Данилюк, украинский математик.

1937 – Иван Слета, украинский хоровой дирижер и композитор.

1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, автор песен.

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