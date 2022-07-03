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3 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 июля, 13:50
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День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и 130-й день войны России против Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 июля
3 июля: какой сегодня праздник
3 июля: какой сегодня праздник / Фото: president.gov.ua, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 июля 2022? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках , важные события, произошедшие в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 3 июля

  • День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины – отмечается с 2015 года в первое воскресенье июля.

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  • День Войск противовоздушной обороны Украины – В состав ПВО входят радиотехнические войска, зенитные ракетные войска, истребительная авиация, войска связи, специальные части.

  • День работников морского и речного флота – профессиональный праздник военнослужащих и работников, успешно помогающих защищать страну от российских оккупантов.

  • Всемирный день без полиэтиленовых пакетов – в этот день всем, кому небезразлично будущее нашей планеты, предлагается отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

  • День в стороне солнца (Stay Out of the Sun Day) – необычный праздник, призывающий людей побыть в тени и дать коже отдохнуть от жарких солнечных лучей.

Именинники 3 июля

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Андрей, Глеб, Иван, Дмитрий, Хома, Наум, Николай, Инна, Римма.

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Какой сегодня церковный праздник

3 июля в православной церкви чествуется память священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, Пины и Риммы, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона и Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа.

Народный праздник

В народе 3 июля почитался Мефодий Перепелятник. Обычно по сей день успевали хлеба и слетались птицы перепела, а также начинался сезон легкой охоты.

Приметы на 3 июля

  • важно на Мефодия подстрелить перепел, тогда охотнику будет сопровождать удача;

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  • дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней;

  • если на Мефодия паук плетет паутину – будет сухо и ясно;

  • а вот если паутины нет – до дождливой погоды.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 июля

  • 1885 – в Америке украинские эмигранты создали первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая";

  • 1916 – в Лондоне состоялся суд по делу о крушении лайнера "Титаник";

  • 1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

  • 1928 год – в продаже появляются первые телевизоры;

  • 1962 год – Франция признает независимость Алжира.

Кто родился 3 июля

  • 1883 – Франц Кафка, чешский писатель и философ;
  • 1885 – украинский и канадский художник-монументалист Юлиан Буцманюк;
  • 1906 – украинский химик-технолог, академик Василий Атрощенко;
  • 1907 – украинский художник, искусствовед и критик Владимир Ласовский;
  • 1927 – Кен Рассел, английский кинорежиссер;
  • 1932 – Вадим Ильенко, украинский оператор и режиссер;
  • 1949 – футболист киевского "Динамо" Виктор Колотов;
  • 1962 – Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер.

Раньше мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2022 года .

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