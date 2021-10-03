3 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День учителя Украины, Всемирный день трезвости – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 октября

3 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 3 октября

День учителя Украины или День работников образования – профессиональный праздник украинских преподавателей, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября и в 2021 году выпадает на 3-е число.

– профессиональный праздник украинских преподавателей, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября и в 2021 году выпадает на 3-е число. День территориальной обороны Украины – праздник был установлен в 2020 году с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины и отмечается в первое воскресенье октября.

– праздник был установлен в 2020 году с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины и отмечается в первое воскресенье октября. Всемирный день трезвости (World Temperance Day) проводится 3 октября в память об американском общественном деятеле Джоне Финче, боровшемся с пьянством.

проводится 3 октября в память об американском общественном деятеле Джоне Финче, боровшемся с пьянством. Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day) – неофициальный праздник любителей "тихой охоты".

– неофициальный праздник любителей "тихой охоты". День германского единства (Tag der Deutschen Einheit) – национальный праздник Германии, который отмечается с 1990 года в честь объединения двух стран и вхождения ГДР в состав ФРГ.

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Именинники 3 октября

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

3 октября в православной церкви чтится память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

Народный праздник

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В народе 3 октября почитался Астафий Ветряк. В этот день отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветряках. А хозяйки на обед обязательно подавали блюда из капусты. Считалось, кто поест сырую капусту, тому здоровья прибавится.

Приметы на 3 октября

дует северный ветер – к скорой стуже;

если ветер с юга – к теплу;

западный ветер нагонит дождь;

ветер с востока – к ясной погоде;

если утро туманное – то осень будет затяжной.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 октября

1925 – открылся Харьковский государственный театр оперы и балета.

1945 – образована Всемирная федерация профсоюзов.

1952 – в Лос-Анджелесе состоялась первая запись видеоизображения на магнитную ленту.

1973 – в Киеве открыт памятник Лесе Украинке.

Кто родился 3 октября

1852 – Кириак Костанди, украинский художник-передвижник.

1895 – Сергей Есенин, русский поэт.

1897 – Луи Арагон, французский поэт, основоположник сюрреализма.

1962 – Сергей Кузьминский, украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы "Братья Гадюкины".

1984 – Эшли Николь Симпсон, американская актриса, поп-певица, танцовщица.

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