3 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 3 октября
- День учителя Украины или День работников образования – профессиональный праздник украинских преподавателей, который ежегодно отмечается в первое воскресенье октября и в 2021 году выпадает на 3-е число.
- День территориальной обороны Украины – праздник был установлен в 2020 году с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины и отмечается в первое воскресенье октября.
- Всемирный день трезвости (World Temperance Day) проводится 3 октября в память об американском общественном деятеле Джоне Финче, боровшемся с пьянством.
- Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day) – неофициальный праздник любителей "тихой охоты".
- День германского единства (Tag der Deutschen Einheit) – национальный праздник Германии, который отмечается с 1990 года в честь объединения двух стран и вхождения ГДР в состав ФРГ.
Именинники 3 октября
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
3 октября в православной церкви чтится память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
Народный праздник
В народе 3 октября почитался Астафий Ветряк. В этот день отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветряках. А хозяйки на обед обязательно подавали блюда из капусты. Считалось, кто поест сырую капусту, тому здоровья прибавится.
Приметы на 3 октября
- дует северный ветер – к скорой стуже;
- если ветер с юга – к теплу;
- западный ветер нагонит дождь;
- ветер с востока – к ясной погоде;
- если утро туманное – то осень будет затяжной.
Интересные и важные события в Украине и мире 3 октября
- 1925 – открылся Харьковский государственный театр оперы и балета.
- 1945 – образована Всемирная федерация профсоюзов.
- 1952 – в Лос-Анджелесе состоялась первая запись видеоизображения на магнитную ленту.
- 1973 – в Киеве открыт памятник Лесе Украинке.
Кто родился 3 октября
- 1852 – Кириак Костанди, украинский художник-передвижник.
- 1895 – Сергей Есенин, русский поэт.
- 1897 – Луи Арагон, французский поэт, основоположник сюрреализма.
- 1962 – Сергей Кузьминский, украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы "Братья Гадюкины".
- 1984 – Эшли Николь Симпсон, американская актриса, поп-певица, танцовщица.
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