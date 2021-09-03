3 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День небоскреба, день Фаддея Проповедника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 сентября.

: 3 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 3 сентября

День небоскреба – праздник, отмечается в день рождения американского архитектора Луиса Салливана и посвящен самым высоким зданиям на планете, первые из которых были построены в Америке в конце XIX века.

День флага празднуют в Австралии.

День независимости отмечают в Катаре и Тунисе.

День Национальной армии чествует Молдова.

Именинники 3 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Марфа, Павел.

Какой сегодня церковный праздник

3 сентября в православной церкви чтится память апостола от 70-х Фаддея, мученицы Вассы и ее детей: Феогния, Агапия и Поста, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах.

Народный праздник

В народе 3 сентября почитался Фаддей Проповедник. В этот день крестьяне убирали и сушили лен. На Фаддея каждый был себе на уме и не слушал чужих советов. А для лучшего лечения народными средствами люди надевали льняную одежду.

Приметы на 3 сентября:

ясно и солнечно на Фаддея – теплая погода будет держаться еще месяц;

какая погода на Фаддея, таким будет весь месяц;

собранный лен нужно разложить на лугу, чтоб улежался.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 сентября

1838 – в Киеве основан Институт благородных девиц.

1914 – день рождения женского бюстгальтера.

1945 – День победы СССР над Японской Империей.

1973 – в Киеве установлен памятник Лесе Украинке.

Кто родился 3 сентября

1856 – Луис Салливан, американский архитектор, создавший первые небоскребы.

1875 – Фердинанд Порше, немецкий автоконструктор, основатель одноименной компании.

1955 – Стив Джонс, английский музыкант, основатель группы Sex Pistols.

1965 – Чарли Шин, американский киноактер.

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