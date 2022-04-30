30 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 30 апреля
- Международный день джаза (International Jazz Day) – проводится почитателями музыки, начиная с 2012 года. Праздник был установлен под эгидой ЮНЕСКО с целью содействия музыки миру, единству, расширению контактов между людьми и в 2022 году отмечает 10-летие.
- Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day) – проводится под эгидой Всемирной ветеринарной ассоциацией ежегодно в последнюю субботу апреля, начиная с 2000 года.
- День пограничника Украины – профессиональный праздник, установленный в 2018 году по президентскому указу.
- Вальпургиева ночь – на последнюю апрельскую ночь выпадает языческий ведьминский праздник, посвященный встрече весны с летом и плодородию.
Именинники 30 апреля
День ангела сегодня отмечают: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.
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Какой сегодня церковный праздник
30 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других, преподобного Акакия, епископа Мелитинского, мученика Адриана, святителя Агапита, Папы Римского.
Народный праздник
В народе 30 апреля почитался Зосима Пчельник. Святого называли заступником пчел и пчеловодов. К этому дню старались доставить ульи на пасеки.
Приметы на 30 апреля
- на Зосима расцвели одуванчики – лето будет коротким;
- кучевые облака на небе – погода испортится;
- на какой хлеб полетели пчелы, тот хорошо уродится;
- на Зосима нельзя печь хлеб и булочки;
- также в этот день нельзя лениться.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 апреля
- 1789 – Джордж Вашингтон стал первым президентом США.
- 1918 – провозглашено создание Крымской республики.
- 1945 – в ходе Берлинской операции начался штурм рейхстага.
- 1999 – в связи с выполнением своего мандата в Украине завершила работу миссия ОБСЕ.
Кто родился 30 апреля
- 1777 – Карл Фридрих Гаусс, великий немецкий математик.
- 1848 – Александра Ефименко, украинский историк и этнограф.
- 1863 – Макс Складановский, немецкий изобретатель кино.
Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.