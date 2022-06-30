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30 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 июня, 06:05
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Международный день астероида – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 июня.
30 июня: какой сегодня праздник
30 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 30 июня

  • Международный день астероида (International Asteroid Day) – проводится под эгидой ООН с 2016 года в память о Тунгусском метеорите с целью информирования об опасности этого космического явления.
  • Международный день парламентаризма (International Day of Parliamentarism) – был организован ООН в память о первой международной конференции Межпарламентского союза 1889 года и призван совершенствовать институты парламентаризма во всем мире ради улучшения жизни людей.
  • Международный день социальных сетей (#SMDay) – празднуют все люди, которые теперь не представляет своей жизни без общения в сети Интернет.

Именинники 30 июня

День ангела сегодня отмечают: Иосиф, Кирилл, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

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Какой сегодня церковный праздник

Мануил, Савел и Исмаил
Мануил, Савел и Исмаил / Фото: Pinterest

30 июня в православной церкви чтится память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Народный праздник

В народе 30 июня чествовались Мануил и Савелий. Также этот день назывался Солнцестой, потому что, по наблюдениям людей, в этот период солнце как будто замирало в зените. А еще люди боялись разгула нечистой силы, которая стремилась уморить человека.

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Приметы на 30 июня

  • яркий восход солнца – к богатому урожаю;
  • вечерняя радуга на Солнцестой – будет хорошая погода;
  • красный закат – к ветрам и непогоде;
  • если слышится чей-то голос, ни в коем случае нельзя на него откликаться.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 июня

  • 1889 – основан Межпарламентский союз.
  • 1908 – в Сибири упал Тунгусский метеорит.
  • 1910 – завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.
  • 1947 – в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.
  • 1997 – в Англии вышла в печать первая книга о Гарри Поттере.

Кто родился 30 июня

  • 1891 – Стэнли Спенсер, английский живописец.
  • 1907 – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.
  • 1914 – Владимир Челомей, украинский ученый, генеральный конструктор ракетно-космической техники.
  • 1966 – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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