30 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День домашних животных, Международный день защиты информации – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 ноября.

30 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 30 ноября

День домашних животных (World Pets Day) ежегодно отмечается 30 ноября и посвящен всем одомашненным животным с целью напомнить людям об ответственности за "братьев наших меньших", которых они приручили.

Международный день защиты информации (Computer Security Day) – проводится День компьютерной безопасности с 1988 года с целью напомнить пользователям во всем мире о необходимости защиты своих компьютеров и хранимой в них информации.

День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) – чтится в мире с 2006 года по решению, принятому на конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины – празднуется ежегодно 30 ноября, начиная с 2010 года.

Именинники 30 ноября

День ангела сегодня отмечают: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

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Какой сегодня церковный праздник

30 ноября в православной церкви чтится память святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, в святом крещении Михаила, и с ним 133 воина.

Народный праздник

В народе 30 ноября отмечался Григорий Зимоуказатель в честь святителя Григория Чудотворца. Святому Григорию молились об исцелении от многих болезней и бесплодия, а еще просили помощи в трудных жизненных ситуациях. Традицией дня было славить солнце, а также "закатывать зиму", т.е. кататься и кувыркаться в новом снегу, играть в снежки и скатываться с горки. Считалось, что от снежных забав прибавляется здоровье.

Приметы на 30 ноября

если на Григория холодно – такая погода продержится еще долго;

каков Григорий – такая будет вся зима;

если лед на реке темный – следующим летом будет хороший урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 ноября

1609 – Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1979 – выпущен альбом The Wall британской группы Pink Floyd.

1982 – вышел самый продаваемый альбом в истории музыки – Thriller Майкла Джексона.

Кто родился 30 ноября

1667 – Джонатан Свифт, английский писатель, философ, общественный деятель.

1835 – Марк Твен, американский писатель, журналист, общественный деятель.

1874 – Уинстон Черчилль, британский политический деятель, экс-премьер-министр.

1934 – Вячеслав Невинный, советский и российский актер театра и кино.

1945 – Анатолий Кущ, украинский скульптор.

1949 – Ярослав Стельмах, украинский драматург.

1951 – Назарий Яремчук, украинский певец.

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