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31 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 августа, 07:25
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Лошадиный праздник, День блога, икона Божией Матери Всецарица – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 августа.
31 августа: какой сегодня праздник
31 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 31 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 31 августа

  • Всемирный день блога (Blog Day) организован с 2005 года по ассоциативной похожести слова blog на цифры 3108, в честь чего дата праздника установлена на 31.08.
  • День независимости празднуют Кыргызстан, Узбекистан, Малайзия, Тринидад и Тобаго.
  • Национальный день языка отмечает Молдова.
  • День солидарности и свободы проводится в Польше.

Именинники 31 августа

День ангела сегодня отмечают: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лавр, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Ульяна.

Какой сегодня церковный праздник

31 августа в православной церкви чтится память мучеников Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емилиана, епископа, и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа, святителей Иоанна и Георгия, Патриархов Константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского, ареподобного Иоанна Рыльского. Празднование иконы Божией Матери, названной "Всецарица".

Народный праздник

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В народе 31 августа почитались Флор и Лавр, которых считали покровителями лошадей, а потому этот день также называли Лошадиным праздником. Было положено уделять особое внимание коням: их угощали, чистили, заплетали гривы и давали отдых. А еще это был последний день для полевых работ.

Приметы на 31 августа:

  • на Флора и Лавра нельзя лошадей заставлять работать, иначе будет падеж;
  • в этот день нельзя проводить забеги и скачки;
  • лошади неспокойные и бьют копытами – к ненастной погоде;
  • с Флора и Лавра начинаются осенние утренники.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 августа

  • 1925 – в СССР введено всеобщее начальное обучение.
  • 1935 – на Донбассе установлен рекорд Стаханова по добыче угля, превышающий норму в 14 раз, стартовало стахановское движение в СССР.
  • 1995 – на околоземную орбиту выведен первый украинский научно-исследовательский спутник "Сич-1".
  • 1997 – в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана.

Кто родился 31 августа

  • 12 – Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), древнеримский император.
  • 1870 – Мария Монтессори, итальянский ученый, педагог, первая в Италии женщина-врач.
  • 1948 – Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions.
  • 1949 – Ричард Гир, американский киноактер.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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