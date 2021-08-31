31 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 31 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 31 августа
- Всемирный день блога (Blog Day) организован с 2005 года по ассоциативной похожести слова blog на цифры 3108, в честь чего дата праздника установлена на 31.08.
- День независимости празднуют Кыргызстан, Узбекистан, Малайзия, Тринидад и Тобаго.
- Национальный день языка отмечает Молдова.
- День солидарности и свободы проводится в Польше.
Именинники 31 августа
День ангела сегодня отмечают: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лавр, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Ульяна.
Какой сегодня церковный праздник
31 августа в православной церкви чтится память мучеников Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емилиана, епископа, и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа, святителей Иоанна и Георгия, Патриархов Константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского, ареподобного Иоанна Рыльского. Празднование иконы Божией Матери, названной "Всецарица".
Народный праздник
В народе 31 августа почитались Флор и Лавр, которых считали покровителями лошадей, а потому этот день также называли Лошадиным праздником. Было положено уделять особое внимание коням: их угощали, чистили, заплетали гривы и давали отдых. А еще это был последний день для полевых работ.
Приметы на 31 августа:
- на Флора и Лавра нельзя лошадей заставлять работать, иначе будет падеж;
- в этот день нельзя проводить забеги и скачки;
- лошади неспокойные и бьют копытами – к ненастной погоде;
- с Флора и Лавра начинаются осенние утренники.
Интересные и важные события в Украине и мире 31 августа
- 1925 – в СССР введено всеобщее начальное обучение.
- 1935 – на Донбассе установлен рекорд Стаханова по добыче угля, превышающий норму в 14 раз, стартовало стахановское движение в СССР.
- 1995 – на околоземную орбиту выведен первый украинский научно-исследовательский спутник "Сич-1".
- 1997 – в Париже в автокатастрофе погибла принцесса Диана.
Кто родился 31 августа
- 12 – Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула), древнеримский император.
- 1870 – Мария Монтессори, итальянский ученый, педагог, первая в Италии женщина-врач.
- 1948 – Рудольф Шенкер, немецкий гитарист, основатель группы Scorpions.
- 1949 – Ричард Гир, американский киноактер.
Смотрите видео об Украине, которая удивляет:
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе-2021.