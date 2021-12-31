31 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 31 декабря
- Канун Нового года – 31 декабря, в последний день уходящего года, во всем мире идет активная подготовка к встрече наступающего 2022 года: подводятся итоги, раздаются долги, прощаются обиды, загадываются желания, а семьи и близкие люди собираются за праздничным столом в новогоднюю ночь.
Именинники 31 декабря
День ангела сегодня отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
31 декабря в православной церкви чтится память мучеников Севастиана и воинов его: Никострата казначея, жены его Зои, Кастория, Транквиллина, пресвитера, и сыновей его Маркелина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата его Викторина, Тивуртия и Кастула, святителя архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила, исповедника.
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Народный праздник
В народе 31 декабря отмечался Модестов день. А самого святого называли хранителем домашнего скота и молились ему о защите от хищников и от падежа. В день Модеста люди делали застолья в благодарность за добро и заботу. А еще по этому дню старались узнать погоду на весь год. Для этого в 12 коробочек раскладывали соль – по числу месяцев. На следующее утро смотрели, в какой соль стала мокрой, тот месяц также будет влажным.
Приметы на 31 декабря
- на Модеста нельзя играть в карты, а не то летом куры поклюют огурцы;
- каков Модестов день, таким будет июнь;
- декабрь старый год завершает, а новому дорожку новым счастьем устилает;
- до окончания старого года важно завершить незаконченные дела;
- нельзя оставлять долги на Новый год, иначе весь год будет в долгах;
- также не стоит держать в себе обиду на людей, нужно постараться всех простить.
Интересные и важные события в Украине и мире 31 декабря
- 1869 – британец Джон Вуд обнаружил руины храма Артемиды, одного из семи чудес света.
- 1968 – прошел первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
- 1989 – открыт первый участок Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена со станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Мечникова" (ныне "Кловская").
Кто родился 31 декабря
- 1892 – Михаил Семенко, украинский поэт, основоположник украинского футуризма.
- 1933 – Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино.
- 1937 – Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, композитор.
- 1942 – Энди Саммерс, британский гитарист и композитор.
- 1945 – Конни Уиллис, американская писательница-фантаст.
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